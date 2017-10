Volvo är svenskarnas favoritmärke

När svensken får ranka sitt favoritbilmärke är det ett varumärke som sticker ut rejält – Volvo. Drygt var femte, 22 procent, har Volvo som favoritmärke.

I fjol toppade Volvo listan, och det gör man även i år.

"Volvos bilar och tjänster är skapade av och för just de förhållanden vi svenskar lever i. För oss är det viktigt att visa vårt ursprung och bygga vårt varumärke utifrån det. Det är därför vi säger att vi är Made by Sweden. Och jag tror att svenska folket håller med om det", säger Per Carleö, marknadsdirektör på Volvo.

I undersökningen, på uppdrag av Sveriges Annonsörer, kommer Audi tvåa (8 %), följt av Volkswagen och Toyota (7 %). Toyota föredras framförallt bland de äldre, 65-79 år (13 %). Ny på listan är Tesla som också föredras av sju procent och framförallt bland de i åldern 18-29 år (11 %).

"Vi kan se att varumärkesarbetet blir allt viktigare, speciellt när det handlar om produkter som man inte köper så ofta. Att bygga ett varumärke tar tid. Det är intressant att se att uppstickaren Tesla kommer på delad tredjeplats", säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer.

Fråga: Vilket är ditt favoritvarumärke inom bilar?

Volvo 22 %

Audi 8 %

Volkswagen 7 %

Toyota 7 %

Tesla 7 %

BMW 6 %

Mercedes 4 %

Ford 2 %

Hyundai 2 %

Peugeot 2 %

Porsche 2 %

Skoda 2 %

Alfa Romeo 1 %

Dacia 1 %

Honda 1 %

Jeep 1 %

Kia 1 %

Nissan 1 %

Opel 1 %

Renault 1 %

Fiat 0 %

Seat 0 %

Inget av ovanstående 6 %

Annan 3 %

Vet ej 13 %

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.