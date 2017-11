Prov: Mitsubishi Eclipse Cross – en nytändning

Nya Mitsubishi Eclipse Cross är både en ny bilmodell och ett seriöst försök att öka kvaliteten i företagets produkter, en omstart. Har de lyckats?

Provkörningen kommer från auto motor & sport nr 17-2017.

Designen delar åsikterna i två läger och den tvådelade bakrutan är oftast samtalsämnet.

Vad är nytt? Allt. I varje fall allt vi ser. Mitsubishi vill förnya det mesta: varumärket, imagen och produktprogrammet. Alla Mitsubishis modeller kommer att raffineras i framtiden men framför allt satsar den japanska tillverkaren på suvar, och klassiska sedaner kommer att tas ur produktprogrammet. Nya Eclipse Cross är ett första skott i den kanonad av nytt vi kan vänta oss och den är tänkt att överbrygga gapet mellan ASX och Outlander. Den senare är endast organdonator till den nya plattformen som erbjuder samma axelavstånd trots 30 centimeter kortare kaross (jämfört med Outlander).

Hur är Eclipse Cross att köra? Det mullrar djupt och när mätarnålen når runt 1.000 varv trycker plötsligt bensinmotorn iväg oss, nästan lika kraftfullt som en diesel. Till bensinaren erbjuder fabriken en nyutvecklad CVT-låda medan dieseln får en klassisk automat med åtta steg. Den som hittills tvekat inför CVT-lådor bör ta en provtur med denna nya låda – den fungerar helt utmärkt. Redan från 1.800 r/min finns maximal dragkraft och lådan jobbar snyggt med "fasta växellägen". Det är endast med gaspedalen hårt nedtryckt i botten som motorn råmar (lite osofistikerat) på höga varv.

Nördfakta. Kikar vi under huven hittar vi en helt nyutvecklad 1,5-liters bensinmotor som ger 163 hästkrafter. Låter beskedligt men den är betydligt mustigare än vad man först kan ana och kraften räcker bra för knappa 1,5 ton bil. Lugnt körd lär förbrukningen bli låg och en väl insliten snurra bör kunna löpa strax under den officiella förbrukningssiffran på 6,6 l/100 km. Kikar vi inuti kupén hittar vi ett rymligt framsäte och ett baksäte som är delat och kan ställas in med individuell ryggvinkel. I längsled kan sitsen justeras steglöst 20 centimeter framåt/bakåt. Det betyder samtidigt ett bagageutrymme som växlar mellan 341 och 448 liter, beroende på hur baksätet placerats.

Borde jag köpa en? Allra först: Söker du en sportig eller bekväm bil? Om du svarar "bekväm" ska du provköra Eclipse Cross. Denna nya modell betyder något av en nystart för det japanska märket vad gäller både design och kvalitet. Det senare känns tydligt när man sätter sig i bilen och ser sig om. Varför inte prova?

Mjuka ytor och snygga utföranden av interiörpaneler ger en välbehagskänsla.

Ingen inbyggd navigator – här integereras istället mobiltelefonens karta.

TEKNISKA DATA: Mitsubishi Eclipse Cross 1,5

MOTOR: R4, turbo, bensin, 1.499 cm3, 163 hk vid 5.500 r/min, 250 Nm vid 1.800 r/min, 8-växlad CVT-låda.

KAROSS: L/b/h 4.405/1.805/1.685 mm. Axelavstånd 2.670 mm. Tjänstevikt 1.520 kg. Bagagevolym 341–448 liter.

PRESTANDA: 0–100 km/h 10,3 sek. Toppfart 205 km/h. Förbrukning 6,6 l/100 km. CO 2 159 g/km.

PRIS: Ej fastställt. Säljstart december 2017.

PLUS: Rymlig kupé, skjutbart baksäte, bra material och utförande, bra 4WD-system, vägsäker.

MINUS: Ingen storlastare. Navigator finns ej. Platta sitsar i baksätet.

