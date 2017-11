Minusgrader och frosthalka – sista chansen att skifta till vinterhjul

Något snökaos i södra Sverige har vi inte haft – ännu. Men första ishalkan kan ändå vara lömsk. Foto: Bigstock.

Under måndagsmorgonen mötte många bilister i Södra Sverige sin första frosthalka. Efter en relativt mild inledning av hösten väntar nu en vecka med mestadels minusgrader på nätterna – alltså hög tid att lägga på vinterhjulen.

Högtrycket i södra Sverige under måndagen leder till flera minusgrader under natten mot tisdagen. Under tisdagen väntas nederbörd och det innebär regn söder om Mälardalen, snö längre upp i Sverige. Det innebär att många bilister under tisdagsmorgonen kommer att mötas av snö och ibland den förrädiska svartisen.

Ställ väckarklockan lite extra tidigt, ta det försiktigt och se framför allt till att ha vinterhjulen monterade på bilen. De som bor i norra delarna av Sverige har förmodligen skiftat till vinterhjul för länge sedan – visa av erfarenhet.

Lägg på vinterhjulen men glöm heller inte att kontrollera däcktrycket. En digital tryckmätare kostar inte mycket och får plats i handskfacket.

