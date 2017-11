Prov: Kia Stonic – helt ny minisuv i tuffaste segmentet

Kia gör debut i det snabbt växande segmentet för B-Cross­overs. Man försöker vara bäst på allt, tyvärr ger det inte utrymme för någon större individualitet utom kanske på färgsättningens område.

Kunden bestämmer själv sin bil bils färger och funktioner, något som inte varit så vanligt i denna prisklass.

Vad är nytt? Hela bilen är ny nedifrån och upp. Med Stonic ger sig Kia in i det segment som nu ökar mest internationellt. Det kallas ibland minicrossover men oftast B-suvsegmentet. Bilen bygger på beprövad teknik när det gäller chassi, motor och kaross. Formgivning och färgsättning är också påfallande moderna där mångfald är nyckelordet. Kia räknar med att Stonic ska bli deras mest säljande modell och då vill det ju till att allt blir rätt från början, konkurrensen är stenhård.

Hur är den att köra? Less is more, skulle man kunna säga om motorerna. Ju färre cylindrar och ju mindre cylindervolym, desto mer effekt. Hur hänger detta ihop? Kia har valt att slopa dieselmotorn på den svenska marknaden och kvar står tre bensinmotorer. Storsäljaren förväntas bli en trecylindrig turbomatad maskin på en liter där effekten är imponerade 120 hk. Motorn är varvvillig och känns påtagligt pigg i den inte alltför tunga bilen och det går att köra den på uppgivna 5 l/100 km. Genom sin konstruktion med tre cylindrar får motorn en råare gång på låga varv och på tomgång vibrerar motorn kraftigt. Den näst starkaste motorn använder en lite äldre teknik utan direktinsprutning och har inte turbo. Motorn har inte samma gensvar på gasen men istället är funktionen mer vilsam och helt vibrationsfri. Man förlorar visserligen 20 hk men spar istället 21.000 kr och får en tystare motor som är mindre komplex.

Än så länge är sexväxlad manuell växellåda standard på de starkaste motorerna, endast med en 1,25-litersmotor följer det med en femväxlad låda. Under nästa år kommer en sjuväxlad dubbelkopplingslåda som Kia har tagit fram själv. Känns som ett logiskt steg om man nu ska ha en alltigenom modern bil.

Instrumentbrädan är en blandning av gammal och nytt. Stora runda analoga instrument ställs mot en modern pekskärm med smartphone-integrering.

Stonic har imponerande innerutrymmen. Framstolarna har inställningsmöjligheter långt utöver vad som är vanligt hos B-segmentsbilar. Längd- och höjdjusteringarna torde knappast lämna någon förare besviken, oavsett kroppskonstitution. Digitala instrument har helt eliminerats och hastighet, varvtal, vattentemperatur och tankinnehåll redovisas med analoga instrument.

Kia har valt att göra fjädringen relativt hård vilket inte främjar åkkomforten. Bilen är inte direkt obekväm men räkna inte med att Stonic ska svälja vägens alla ojämnheter. Mest markant var detta när vi körde över gatsten på gamla vägar i före detta DDR. Inte Stonics hemmabana, kan man säga.

Nördfakta. Man måste vara bekant med många förkortningar. FCA (Forward Collision Assist), LDW (Lane Departure Warning), BCW (Blind Spot Warning), RCCW (Rear Cross-Traffic Collision Warning), DAW (Driver Attention Warning), ACC (Auto Cruise Control), HBA (High Beam Assist) och så vidare. Stonic lanseras i tre olika utrustningsnivåer där motorn också bestäms. Action har motorn på 100 hk och kostar 163.900 kr, Advancemotorn på 120 hk kostar 163.900 kr och Advance Plus den trecylindriga motorn på 120 hk och en prislapp på 184.900 kr. Mest nördigt att veta om Stonic är att namnet inte betyder någonting alls utan är bildat av orden "speedy" och "tonic".

Borde jag köpa en? Bra kvalitet, modern formgivning och sju års garanti var redan tidigare starka argument för Kia. Dessutom får man en alltigenom nykonstruerad bil med all den senaste elektroniken till ett överkomligt pris. Eftersom bilen ska ges en suvkaraktär finns totalt oanvändbara och onödiga hasplåtar av plast både fram och bak men sådant får man leva med om man ska hänga med i modets svängningar.

Vår provkörining visar att bilen går att köra den på uppgivna 5 l/100 km.

Tekniska data: Kia Stonic 1,0 T-GDI

MOTOR: R3, turbo, bensin, 998 cm3, 120 hk vid 6.000 r/min, 172 Nm vid 1.500–4.000 r/min, 6-växlad manuell låda. Framhjulsdrift.

KAROSS: L/b/h 4.140/1.760/1.500 mm. Axelavstånd 2.580 mm. Tjänstevikt 1.185–1.278 kg. Bagagevolym 352/1.155 liter.

PRESTANDA: 0–100 km/h 10,3 sek. Toppfart 185 km/h. Förbrukning 5,0 l/100 km. CO 2 115 g/km.

PRIS: 184.900 kronor (Advance Plus).

PLUS: Tuff formgivning, bra innerutrymmen, omfattande utrustning, sju års garanti, låg förbrukning.

MINUS: Bristande fjädringskomfort, bristande ljudkomfort hos den trecylindriga motorn.

