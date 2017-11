Byggstart för Polestar-fabrik – klar redan 2018

Polestar Production Centre ska stå färdig redan i mitten 2018. Den nya fabriken ska tillverka prestandahybriden Polestar 1.

Polestar Production Centre ska byggas i Chengdu, Kina.

Polestar har nu inlett bygget av Polestar Production Centre där den första modellen, Polestar 1, ska produceras.



Planen är att Polestar Production Centre ska stå färdig i Chengdu, Kina, redan i mitten 2018. Då inleds montering av produktionsverktyg och förproduktionstestning.

"Efter lanseringen av Polestar-varumärket i oktober är konstruktionen av nya Polestar Production Centre nästa steg. Vi bygger ett Polestar Production Centre som är en reflektion av vårt varumärke, en facilitet som är modern, progressiv, tekniskt avancerad och omvärldsmässigt ansvarstagande", säger Thomas Ingenlath, vd för Polestar.

Polestar 1 ska tillverkas i Kina.

Anläggningen är designad tillsammans med de prisbelönta norska arkitekterna på Snøhetta och ska vara den mest omvärldsansvarstagande bilfabriken i Kina och en av de mest effektiva i världen enligt den internationellt erkända LEED-rankingen (Leadership in Energy and Environmental Design).



Polestar Production Centre kommer inledningsvis att bygga Polestar 1, den Grand Touring Coupé som hade premiär i tidigare i höst. I bilen sitter en 600-hästars elhybrid-drivlina som ska erbjuda 15 mil räckvidd på ren el. Polestar siktar på att bygga maximalt 500 bilar per år och bilarna ska främst säljas via ett abonnemang.



Polestar Production Centre kommer också att inkludera en kundtestbana där potentiella kunder ska kunna utvärdera bilens extrema egenskaper, något som inte är möjligt på vanlig väg.

