Mark Webber provkör för att vara med i The Grand Tour

Förre Formel 1-föraren, nuvarande Porsche-testföraren Mark Webber, kör ett imponerande testvarv med Porsche 911 GT2 RS. Sedan får Webber testköra en Mercedes. Konstigt nog går det inte i alls lika fort...

Porschen 911 GT2 RS gör ett väldigt snabbt varv, när Porsches testförare Mark Webber kör den...

"The Grand Tour" är tillbaka den 8 december och trion lär ha en del nyheter att bjuda på. Bland annat har James May, Jeremy Clarkson och Richard Hammond sagt hejdå till "The American", den tidigare Nascar-föraren Mike Skinner. Det betyder att det behövs en ny stjärnförare. Men vem ska det bli?

Audition pågår och den senaste testföraren är ingen annan än tidigare Formel 1-föraren Mark Webber.

Australiensaren är visserligen pensionerad från motorsport men han vet fortfarande hur man piskar en bil runt en racebana. Hans nuvarande arbete är som testförare hos Porsche. Men det betyder inte att han inte hinner köra lite fräna bilar i "The Grand Tour"...

I det här klippet ser vi Webber rulla fram i en Panamera. Hammond och May verkar dock inte riktigt veta vem karln är. En musiker...?

Clarkson övertalar kollegorna att låta Webber testköra och han får nyckeln till en Porsche 911 GT2 RS. Det blir ett imponerande testvarv.

Därefter får Webber nycklarna till en Mercedes. Mark påstår att han pressar bilen till max, men det ser inte ut att gå så fort. Märkligt...

Webber lär inte få jobbet, men kanske kan vi se fram emot ett gäng olika stjärnförare som kör snabba varv i feta bilar.

