Volvo Cars startar produktionen av nya XC40 i Gent-fabriken – som byggts ut

Samtidigt som internationella motorjournalister får första tillfället att provköra Volvo XC40 så invigs också officiellt produktionsstarten. Volvo Cars har redan fått in 13.000 förhandsbeställningar av nya modellen XC40 – den första bilen på CMA-plattformen.

Fabriken i Gent (eller Ghent), Belgien, blir Volvo Cars centrum för CMA-modeller i Europa. Tittar man bakåt i historiken har det varit lite blandad kompott med några modeller som byggts både i Gent och i fabriken i Torslanda. Men nu renodlar Volvo produktionen och alla SPA-modeller (90-serien och 60-serien) byggs i Sverige och CMA-bilarna (40-serien) tillverkas i Belgien.

Att nya XC40 blir en viktig modell för Volvo Cars är ingen hemlighet. Mycket talar för att XC40 passerar XC60 som Volvos bästsäljare. Andra generationen XC60 har blivit lite större och fått premiumpris, samtidigt som XC40 erbjuder ungefär lika mycket – men i ett lite mindre format.

Premiären och byggstarten av Volvo XC40 skedde tillsammans med en grupp prominenta gäster, däribland Belgiens premiärminister Charles Michel och Volvo Cars koncernchef Håkan Samuelsson.

"Det här är en stolt dag för Ghent, för företaget och alla våra medarbetare här," sa Håkan Samuelsson när produktionen inleddes. "Vår personal har arbetat långa dagar och många timmar för att förbereda fabriken för tillverkningen av XC40, och de har gjort ett fantastiskt jobb. XC40 symboliserar en ljus framtid för Ghent och Volvo Cars."

Förberedelserna för producera nya Volvo XC40 har pågått en längre tid, och blev förstås mest intensivt efter "gamla" XC60 slutade produceras i vecka 35. Fabriken har byggts ut med 8.000 kvadratmeter och totalt har 363 nya robotar installerats. En av de största i sitt slag har döpts till "The Beast" av bilbyggarna, då den är större än något annan robot hos Volvo.

Fabriken i Gent har varit i bruk sedan 1965, då Volvo behövde få in en fot in i EU och samtidigt ville öka kapaciteten. Många svenska bilägare vet förmodligen inte att deras Volvo byggts i Belgien och idag produceras fortfarande V40, V40 Cross Country samt S60 och V60 i Gent. Dessa modeller blir de sista från "Ford-tiden" och ersätts successivt av Volvos egenutvecklade CMA-modeller. XC40 är först ut men under nästa vår börjar man även bygga nästa generation V60 i Gent.

