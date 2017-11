Gigantisk bilkö – men vacker att titta på

Undvik den här vägen i helgen. Om du inte har helikopter, för då ser det magiskt ut.

Många spenderar mycket, alldeles för mycket enligt många, tid i bilköer varje dag. Men så här stora brukar de inte vara, inte i Sverige i alla fall. Men vid vissa helger och högtider kan man vara säker på att de dyker upp. En gång om året infaller exempelvis "gyllene veckan", en slags semester när miljoner kineser sätter sig i bilen och åker hem till nära och kära. Gissa vad som händer...

En annan årlig tradition är att amerikaner sitter i gigantiska bilköer under Thanksgiving, till och från den kalkonmiddagen med släkt och vänner.

De här bilderna visar trafikläget på väg 405 i Los Angeles, USA. Vägen är en av de mest trafikerade motorvägarna i USA även under normala omständigheter, så har du möjlighet, undvik 405:an i helgen. Den är däremot fin att upplevas från luften...

Aerial footage shows bumper-to-bumper traffic in Los Angeles as Americans get a head start on Thanksgiving travel. https://t.co/GAHCy45ous pic.twitter.com/lt7ClP8qb0