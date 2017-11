Prov: Opel Insignia Sports Tourer – efterlängtad storkombi

Runt fem meter Opel Insignia är på pappret en storkombi med massor av utrymme. Fast hur är den att köra? Vi provar olika motoralternativ.

Utsträckt kan man kalla Opel Insignia Sports Tourer, nu en fem meter lång, rymlig kombi.

Många har väntat på den: Storkombin från Rüsselsheim med det långa namnet Opel Insignia Sports Tourer. En verklig storkombi, en enda ynka centimeter under femmeterstrecket på längden. Knappa två meter på bredden.

Vilket betyder ett rejält lastutrymme (1.665 l) och mycket riktigt klår nya Opelkombin traditionella storlastare som Ford Mondeo och Mazda 6 när baksätet (40/20/40) är fällt. Fast Skoda Superb kombi rymmer fortfarande aningen mer last.

Lastutrymmet i långa Insignia är dock lätt åtkomligt via en rejält stor lucka som öppnas elektriskt (med nyckel eller handtag). Mer lättlastat än tidigare är det också, Opel har lyssnat på kritiken och gjort bakre stötfångaren lite mindre.

Spetsigt i linjeföringen på sidorna – och även på vissa detaljer i fronten.

I kombilandet Sverige är tredelat baksäte som ger ett plant lastgolv något av standard för ett godkännande och "lång-Insignia" uppfyller kraven – i stort sett.

Ett variabelt system för lastsäkring med ett lastnät finns som tillval, medan takreling är standard. De praktiska prylarna som kan monteras på takrelingarna är dock inte gratis utan kostar extra.

Vi trycker på startknappen och lilla 1,5-litersbensinaren (på 140 eller 165 hk) spinner igång. Snabbt konstaterar vi att Insignia tillhör de mer avslappnade långfärdsbilarna.

Den har bekväma stolar, ypperlig sikt runtom och inbjuder till lugn körning. Fjädringen är väl avstämd och ojämnheterna märks knappt.

Däremot understyr den 1.537 kilo tunga Insignia Sports Tourer ganska tydligt. Det blir dessvärre en hel del rattvridande när bilen häver sig över framhjulen vid riktningsförändringar.

Enkelt att hitta i menyerna i nya infotainmentsystemet, vitsigt döpt till Intelli-Link.

Vi växlar till chassits "sportläge" och då skärps styrning och dämpning påtagligt. Tyvärr har inte Insigniakombin med den lilla bensinaren fått det adaptiva chassit. Vilket är synd, systemet gör ett perfekt jobb i de övriga versionerna av lång-Insignia.

När vi kör 1,6-litersdieseln upptäcker vi ytterligare en mysig motorkombination. I ärlighetens namn är den lilla dieseln dock lite högljudd på högre varv och drar först vid 2.300 r/min.

Den som önskar bättre vridmoment och acceleration bör istället satsa på tvålitersdieseln med 170 hästar och rejäla 400 newtonmeters vrid redan vid 1.750 r/min.

Tillbehörsmässigt finns det mesta att köpa. Exempelvis ett navigationssystem med åttatums bildskärm eller en backkamera med 360-graders vy. Ibland är det skönt med elektroniska hjälpredor.

Även om sikten bakåt är god.

Fakta: 1,5 Di turbo1, 5 Di turbo 2,0 DI turbo 4x4, 1,6 diesel Ecotec 1,6 diesel Ecotec, 2,0 diesel

Cylindervolym, cm3 1490 1490 1998 1598 1598 1956 Effekt, hk 140 165 260 110 136 170 Vid r/min 5600 5600 5300 3500 3500 3750 Vridmoment, Nm 250 250 400 300 320 400 Vid r/min 2000 2000 2500 2000 2000 1750 Acceleration, 0–100 km/h, sek 10,2 9,2 7,5 11,8 10,7 8,9 Toppfart, km/h 207 218 245 201 212 223 Förbrukning, l/100 km 6,0 6,1 8,7 4,3 4,5 5,3 Grundpris, kr Ej till Sverige 237900 321.900 237.900 247.900 257.900

Skickligt genomförd modernisering av förarplatsen. Bra material och god ergonomi.

