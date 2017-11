Prov: Nissan Armada 5,6 V8 – mycket bil för pengarna

auto motor & sport provkör en USA-anpassad suv från Nissan. Hur står den sig mot stora europeiska suvar och ger det mersmak att ratta en koloss med V8?

Tanklocket är japanskt placerat på vänster sida av bilen. Bränsletanken rymmer hela 98 liter, men det behövs ...

Vad är det för något? En bamsestor, rambyggd suv för den nordamerikanska marknaden. Den delar plattform med och är i mångt och mycket samma bil som Mellanösternfavoriten Nissan Patrol, men med lite annat smink. Modellen är sjusitsig och finns i USA endast tillgänglig med en 5,6-liters bensin-V8 i kombination med en sjustegad automatlåda.

Just formatet är nästan komiskt stort med svenska mått mätt och den är en bjässe även i USA. Armadan upplevs som ett stort plåtberg när man närmar sig den på parkeringsplatsen. Höjden över havet är ansenlig, nästan två meter. Man kliver inte in i bilen, utan man tar sats upp i den. Fotsteget under dörrarna behövs faktiskt, liksom kurvhandtagen som sitter suvmässigt placerade halvvägs ner på A- och B-stolparna. Suvar som Audi Q7 och Volvo XC90 känns plötsligt gulligt små i jämförelse, och man sitter jämnhögt med folk i stora pickuper som Ford F-150. Fördelen är att Armadan är lätt att hitta i havet av andra bilar utanför stormarknaden.

Hur är den att köra? Det är en riktigt mäktig känsla att glida fram i en stor klump med tjänstevikt på nästan 3.000 kilo. När man väl har fått rull på grejerna fortsätter bilen framåt nästan av sig själv tack vare den stora massan. Det känns värdigt och lätt majestätiskt.

Den riktigt höga sittpositionen en, två eller till och med tre niåver över de flesta andra bilar bidrar till en känsla av att färdas fram på ett mer storslaget sätt än vanliga, dödliga bilister. Nissan Armada är dessutom imponerande tyst och är relativt befriad från såväl vindbrus som vägljud, trots riktigt biffiga 20-tumshjul med 275 mm breda däck runtom. Sammantaget åker man rätt avskärmad från omgivningen, uppe i en annan värld. Att tugga landsväg är därför i de flesta fall ett ansträngningslöst nöje.

Rejäl kofångare baktill. Lasthöjden är väldigt hög, vilket gör det svårt att lasta stora och tunga prylar.

Men allt är inte bara frid och fröjd. Spänstiga köregenskaper är det ont om och fjädringskomforten saknar en hel del förfining. Fastän Armada har nära nog 400 hästar, ett rejält vridmoment och faktiskt rör duktigt på fläsket, känns den aldrig övermotoriserad, utan snarare som att den behöver det mesta av kraften för att hänga med bra i det ganska höga trafiktempot i USA.

Och den fetlagda tjänstevikten är svår att maskera. Faktum är att Nissan förmodligen inte ens har försökt, utan har nöjt sig med en sävligare karaktär. Bilen kränger i kurvorna och reagerar slött på riktningsförändringar. Styrkänslan är vag och utväxlingen ganska långsam, man måste vrida mycket på ratten för att det ska hända något. Man får inte ha bråttom när man ska manövrera sig runt på parkeringsplatsen, men det är å andra sidan svårt att vara stressad i vad som känns som bilvärldens motsvarighet till en oljetanker.

En besvikelse är fjädringskomforten, som tyvärr lider av de enormt stora hjulen (60-profil på däcken). Hjulupphängningarna klarar helt enkelt inte av att hantera den stora massan som ska fjädras, utan det känns ofta sladdrigt och dallrigt över ojämnheter, ungefär som i en pickup.

Nördfakta. Dragbilsegenskaperna är brutala. Som mest klarar den av en släpvikt på 3 855 kilo! Armada (dock ej på testbilen) finns med en intelligent backspegel. Den har då en LCD-skärm integrerad i spegeln och använder backkameran för att se bakåt, om man till exempel har lastat till taket eller har långa passagerare som blockerar sikten.

Värd att importera? Bara om du är knalltorsk på amerikanskt fläskiga jättevagnar och vill ha något riktigt unikt på garageuppfarten. Behöver du en sjusitsig suv är Audi Q7 ett både bekvämare och körgladare alternativ, som dessutom har mer avancerad teknik och bättre kvalitetskänsla.

Mycket läder och mjuka plastmaterial. Fin kvalitetskänsla, men inte riktigt i klass med europeiska premiumvagnar.

Tekniska data: Nissan Armada 5,6 V8

MOTOR: V8, bensin, 396 hk vid 5.200 r/min, 544 Nm vid 4.000 r/min. 7-stegad automatlåda, fyrhjulsdrift.

KAROSS: L/b/h 5.306/2.029/1.925 mm, Axelavstånd 3.073 mm, tjänstevikt 2.705 kg. Bagagevolym 1.413 liter.

PRESTANDA: 0–98 km/h 6,3 sek. Toppfart i. u., men inte imponerande. Förbrukning 15,7 l/100 km.

PRIS: Från 48.500 dollar (cirka 400.000 kronor). Ej aktuell för Sverige.

PLUS: Mycket bil och utrustning för pengarna, maxade dragbilsegenskaper.

MINUS: Bensinförbrukning, fjädringskomfort och slappa köregenskaper.

Baksätet är fjäderbelastat och öppnar lätt och generöst för insteg till tredje raden.

