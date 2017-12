James May lever fortfarande – trots dödsfara i vardagen

Alla de tre programledarna i The Grand Tour har varit tvungna att bli inlagda på sjukhus under hösten. Richard Hammond efter sin fruktansvärda krasch med elbilen Rimac, Jeremy Clarkson för en allvarlig lunginflammation och även James May fick spendera några dygn på sjukhus efter en aggressiv magåkomma.

James May kallas "Captain Slow" av sina kollegor på grund av sin mera avslappnade och flegmatiska livsstil. Men i det här videoinslaget får vi ta del av James Mays vardag och den är allt annat än ofarlig. Olyckstillbuden ramlar bokstavligen ned från himlen.

Allra värst blir det i slutet av filmen, där James Mays Fiat Panda åker på en rejäl smäll. Överlevde han? Vi hoppas det.

