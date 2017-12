Därför förverkades streetracebilen – Polisen förklarar

Polisinspektör Reine Berglund förklarar vad som gäller vid streetrace och vilka bilar som kan beslagtas – och förverkas.

Den förverkade streetrace-bilen med ett uppskattat värde av cirka 280.000 kronor. Bild: Polisen

Vi har flera gånger här på sajten rapporterat om streetrace och den streetracebil som förra året togs i beslag i polisen. I början av december kom domen från Hovrätten vilken fastställer Tingsrättens dom att polisen har rätt att förverka bilen.

Domen innebär att polisen nu inte behöver ta streetracebilarna på bar gärning, alltså under streetracen, utan i efterhand under betydligt säkrare former.

Beslutet har inte oväntat väckt stor debatt och åsikterna huruvida domen är "rätt" går vida isär.

Polisinspektör Reine Berglund förklarar i ett inlägg på polisens facebooksida vad som hände vid det aktuella tillfället den 6 augusti 2016 då, den numera förverkade Mustangen, beslagtogs.

"Ett större antal personer ägnade sig åt illegal streetrace på olika platser i södra Stockholm, bland annat i Huddinge och Kungens Kurva.

En av bilarna [Mustangen] hade oturen att möta två polispatruller från Huddinge. Medan den ena patrullen hindrades av följebilar lyckades den andra patrullen följa efter och ta bilen i beslag."

Polisen kunde i efterhand säkra filmer och bilder som visade att den beslagtagna bilen använts vid grova trafikbrott under många tillfällen.

Svea Hovrätt har nu fastställt Tingsrätten dom, att bilen ska förverkas eftersom det är nödvändigt för att förebygga fortsatt trafikbrottslighet. Detta enligt 7§ Lag om straff för vissa trafikbrott, i dagligt tal kallad TBL.

Streetrace, det vill säga att utan tillstånd arrangera tävlingar på allmänna vägar, är olagligt. Förare som deltar gör sig skyldiga till grov vårdslöshet i trafik, ett brott där det bara finns fängelse i straffskalan. Även de förare som kör följebilar och blockerar vägbanan gör sig skyldiga till brott och även deras bilar förverkas.

"Det är naturligtvis fullständigt förkastligt att på detta sätt i strid med lag spärra av trafikleder och använda dessa för olagliga biltävlingar" (ur Tingsrättens dom).

Hittills i år har 28 bilar förverkats och i de flesta fall skrotats, bara i Huddingepolisens distrikt.

"Det har spekulerats i sociala medier om att Polisen nu kan börja ta bilar i beslag efter rödljuskörningar, fortkörningar och dylikt. För sådana åtgärder saknas det lagstöd och det kommer därför inte att ske", skriver Reine Berglund. "Däremot får man även fortsättningsvis vara beredd att betala sina böter om man inte följer trafikreglerna."

Berglund avslutar facebookinlägget med att be läsarna hålla ton.

"Av erfarenhet vet jag att kommentarsfältet kan haverera vid liknande inlägg. Man har rätt att tycka olika, men att lagstiftning är till för att följas är odiskutabelt. Vi tolererar hat, hot och personangrepp lika lite här som ute på gatorna."

VIKTIGT: FÖRVERKAD STREETRACE-BIL ”Det är naturligtvis fullständigt förkastligt att på detta sätt i strid med lag spä... Posted by Polisen Huddinge on Wednesday, December 13, 2017

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.