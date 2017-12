BMW X7 börjar byggas i Spartanburg – ger en tidig försmak av sjusits suv

Premiären dröjer nästan ett år till, men redan nu visar BMW upp de första bilderna på sin stora och sjusitsiga suvmodell X7. Precis som de flesta andra X-suvarna byggs nya X7 i USA, i fabriken i Spartanburg. Där bygger BMW även X3, X4, X5 och X6.

De foton som finns i bildalbumet nedan, liksom videon, är hämtad från produktionen av de första förseriebilarna av BMW X7 i Spartanburg. De här bilarna ska rulla ut på de avslutande testerna och utsättas för så mycket stryk som möjligt, exempelvis hettan i Death Valley eller snöröken i Arjeplog.

Som vi kan se på bilderna och i videon är mycket på seriemodellen likt konceptbilen BMW X7 iPerformance Concept som visades på Frankfurtsalongen. De vertikala, kromade detaljerna i fronten och bakom främre hjulhuset verkar dock ha fått ge vika för en mera sansad design. Men de stora, kromade njurarna i grillen finns kvar – love it or leave it!

Tekniskt kan vi vänta oss att nya sjusitsiga BMW X7 lyfter över mycket av det vi kan hitta i X5:an. Det innebär V8:or, raka sexor och en och annan fyra i hybridmodellerna.

Spartanburg är faktiskt BMW:s största fabrik och förra året rullade det ut 411.000 X-modeller ur fabriksportarna. Ungefär 70 procent av dessa bilar exporteras, vilket gör BMW till USA:s största exportör av fordon (sett till värde). Undantagen i X-familjen är X1 som byggs i både Born (Nederländerna) och Regensburg (Tyskland). BMW X2 byggs i Regensburg parallellt med X1.

När serieproduktionen av BMW X7 kommer igång på allvar stiger produktionen i Spartanburg till cirka 450.000 bilar per år. Med nya X7:an växer arbetsstyrkan från dagens 9.000 till cirka 10.000 under 2021.

Under 2016 sålde BMW 2.003.359 bilar varav 644.922 var X-modeller – alltså var tredje bil. Ökningen för X-modeller var hela 22,3 procent jämfört med fjolåret.

