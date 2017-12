En försmak av nya Volvo S60 – gillar du designen på tredje generationen?

Är det så här du vill att nya generationen Volvo S60 ser ut?

Just nu genomför Volvo de sista vintertesterna av nya generationen V60, parallellt med sedanmodellen S60. Under våren sätter produktionen igång av förseriebilarna av nya Volvo V60 och under sommaren ska leveranserna inledas. Nya Volvo V60 följs av sedanmodellen S60, som börjar produceras i slutet av 2018.

Några officiella bilder av nya Volvo V60 och S60 har vi inte, ännu. Men man kan anta att Volvo vill blanda in ett släktskap som anknyter till både V90/S90 och nya XC40. Och då är fältet fritt för spekulationer, vilket sajten OmniAuto.it gjort.

På goda grunder kan vi anta att Volvo inte nöjer sig med "bara" V60 och S60, utan även gör förhöjda skogsmulleversioner med tillägget Cross Country. Alla modellerna bygger på samma SPA-plattform som också är grunden i XC90/XC60 samt V90/S90. Men vad tycker du – är det här en design på Volvo S60 som du gillar?

Rätt utseende för Volvos nya sedanmodell? Du avgör själv, använd gasa/bromsa nedan för att visa vad du tycker.

Samtidigt som Volvo visade upp XC40 som konceptbil fick vi även en försmak av nya V40/S40. Kanske blir nya Volvo S60 en blandning av S90 och S40?

