Prov: Första provkörningen av Volvo XC40

Volvos intåg i klassen kompaktsuvar är efterlängtat. Efter bokstäverna XC står nu bara 40 och bilen är första Volvo ut på en annan plattform än den XC60 och XC90 använder. Är XC40 roligare? Bekväm nog? Ett bättre köp?

Standard är ”långsamma” glödlampor till blinkers och bromsljus. LED tänder ju snabbare, säkerhetsmedvetna Volvo!

En suv i kompaktklassen – hetare kan det inte bli just nu. Men Volvo presenterar inte bara en ny bil, det vore för mossigt, utan också ett nytt sätt att skaffa den. Under namnet Care by Volvo kan du prenumerera på bilen till en fast månadsavgift, precis som du gör med ditt musikabonnemang. Tänk vad skönt att slippa förhandla om priset och oroa sig för andrahandsvärdet. Försäkring och service ingår förstås men man talar även om mer extravaganta tjänster, som möjligheten att tillfälligt byta modell om behov skulle uppstå. Ganska unikt är att kunna hoppa på denna deal för bara två år. Volvochefen Håkan Samuelsson var benhård med att få igenom tvåårskonceptet och nog kan det få fler att våga prova ett alternativt sätt att äga bil. Månadsavgiften är dock hög, från 6.699 kronor. Men vill du slå till på ett mer klassiskt sätt så går det också. Som välutrustade introduktionsmodeller "Momentum Intro Edition" börjar D4 AWD (190 hk) på 398.900 kronor och T5 AWD (247 hk) på 416.900 kronor. Som jämförelse börjar de med D4 lika starka dieslarna Audi Q3 2,0 TDI quattro på 376.200 kronor och BMW X1 xDrive 20d på 383.500 kronor. Volvo går alltså in i klassen med stort självförtroende!

Men varför skulle de inte det? Den nya, skalbara CMA-plattformen är rykande färsk och ska ge liv åt många Volvo 40-bilar – för att inte tala om versioner från Lync & Co och Geely.

Det märks exempelvis på säkerheten. Här saknar XC40 ingenting jämfört med storebröderna och sätter därmed ribban i kompaktsuvklassen. Förvisso är inte allt standard, som på de större bilarna. Pilot Assist, Rear Collision Warning och Cross Traffic Alert är exempel på prylar som kostar extra. Ändå: En autobroms som förutom bilar och fotgängare även detekterar cyklister och stora djur stoltserar ingen annan kompaktsuv med. Cross Traffic Alert med bromsingrepp är en säkerhetsfiness som XC40 faktiskt är först ut med hos Volvo. Om du exempelvis håller på att backa ut framför en korsande trafikant på gatan (även fotgängare och cyklist) får du inte bara en varning i mittdisplayen och den berörda sidans högtalare. Bilen bromsar sedan själv om du inget gör.

Som synes på instrumentpanelen är infotainmentsystemet Sensus från storebröderna också installerat i all sin prakt. Naturligtvis, det vore ju dumt om de statistiskt sett mest uppkopplade och pekskärmsgillande yngre kunderna skulle gå miste om detta i Volvon som vänder sig till dem.

Framstolarna är väldigt bekväma och har bra justeringsmöjligheter. Åtminstone med elinställning.

Dela bilen med familj och vänner utan att behöva lämna över en nyckel? Eller ge en tillfällig access till ett företag för att kunna lämna en vara i bagageutrymmet? Med appen Volvo On Call är det sådant som introduceras nu (kommer 2018).

Gränssnittet för att sköta musik, navigation och bilens finesser är precis lika dant som i de större Volvobilarna. Det fungerar alltså okej när man lärt sig hitta rätt i pekskärmens menyer. Harman/kardon har fått ansvaret för ljudanläggningens toppversion med 13 högtalare. En smart detalj är att man gömt en subwoofer ovanför det högra hjulhuset. På så sätt frigörs utrymme i dörrarna, vars fack är enorma och ledigt sväljer exempelvis en laptop.

Kvalitetskänslan är hög på knappar och reglage, men totalt sett finns inte samma lyxkänsla som i storebröderna. Det är för mycket hårda plaster i kupén för det. Men läckra detaljer finns. Som ventilationsutsläppen som måste kosta mer än genomsnittligt.

Första bokstaven i CMA står för Compact och XC40 placerar sig naturligt i den knökfulla kompaktklassen av suvar just under 4,5 meter. Där hittar vi bilar som Audi Q3, BMW X1 och Range Rover Evoque för att nämna de konkurrenter som XC40 vill jämföra sig med. Men Peugeot 3008 SUV, Seat Ateca, Skoda Kodiaq och VW Tiguan är exempel på lika stora bilar som den faktiskt också tävlar med.

Med en längd på 4,43 meter är flertalet av nyss nämnda konkurrenter aningen längre, men få är lika höga och nästan ingen lika bred. XC40 är ovanligt bred och knubbig sett i klassen.

Till skillnad från Volvos större bilar, som använder övre och undre triangellänkar, har CMA-plattformen istället MacPherson-ben i framvagnen. Tekniken har något mer geometriska kompromisser men fördelarna är att det är en både enkel och platsbesparande konstruktion – bra på en mindre bil. Dessutom framträder ofta vägkänslan lite tydligare. Bak sitter det en multilänkaxel, men en fyrlänkad sådan av trailing arm-typ monterad direkt i karossen. SPA-bilarna har en femlänkad axel monterad i en hjälpram. Layouten i XC40 har Volvo stor erfarenhet av i tidigare Volvo-bilar, vilket förstås är ett plus när det gäller att få till chassit i SPA-bilarna. Stötdämparna görs av kinesiska BWI och i det cirka tio procent hårdare sportchassit sitter det monotubdämpare för snabbare reaktioner.

Hur känns då XC40?

Den upplevs inte särskilt liten, men ändå klart nättare än en XC60. Det är jämförelsevis närmare till dörrar och vindruta. Jämfört med sina klasskompisar känns den dock rejäl. Man blickar ut över en hög motorhuv och överlag känns XC40 hög, vilket säkert de stora hjulen bidrar till. Parkerad bredvid en Seat Ateca syns det att spanjoren har mindre hjul och att XC40 andas aningen mer "suv".

Komforten fram överraskar åt båda håll. Negativt mot storebror är att fotplattan för den vilande vänsterfoten är liten och aningen nära samt att rattens skjutmån bara är precis godkänd (minns gamla V50 som var suverän där). Men det här glömmer man rätt fort för framstolarna har jag bara positiva intryck av. De må vara något mindre i XC40 men har bra inställningsmöjligheter, är jämna och släta och minst lika bekväma som i storebröderna. Minst!

Omdömet gäller inte baksätet som saknar kurvhandtag och är både lägre och mer upprätt än i XC60 – som lätt skulle vinna en match där för fullvuxna. Detta hindrar inte XC40 från att nog stå sig okej mot X1 och Q3. Utrymmet är däremot mycket bra. Övertecknads 182 centimeter slår varken i framstolar eller tak bakom sig själv, platsstjälande glastak till trots.

Fjädringskomforten i standardchassit bjuder på mysigt gung i stora gupp och är på det hela taget bra. Den rullar helt okej över skarvar (med 19-tummare) vilket betyder att lillebror nog kan slå storebror på den detaljen. Chassit är dock inte supertyst. Kupébullret är ganska lågt på den spanska asfalten, men vindbrus finns i högt tempo och att den skulle skärma av vägljud på svensk asfalt lika bra som Xc60 och XC90 känns högst tveksamt. Men återigen: I klassen kompaktsuvar håller XC40 god total komfortnivå.

Det råder ingen tvekan om att det är en Volvo. God, men inte samma överdådiga lyxkänsla som i XC60/90. "Bara" en hastighet på fönsterhissarna i XC40. Foto: Andreas Helgesson

Styrningen är lätt, linjär och allmänt trevlig. En GTI-bil på styltor? Nej, den titeln lämnar XC40 med varm hand över till någon annan. Så även med sportchassi. Detta är en trygg och säker vägvagn som fnyser åt provocerande gasuppsläpp utan att vifta på baken. Balansen är påfallande understyrd.

I valet mellan T5 (behandlas i senare nummer) och D4 känns dieseln som ett val i bättre harmoni med bilen. Oljebrännaren har en dov, oansträngd ton och har bra vrid på de varvtal där den avslappnade suvföraren håller sig kring. Trots 190 hästkrafter i en "liten" suv infinner sig dock aldrig känslan av en rask bil. 1.733

pannor är trots allt en del och tyvärr gör den något sömniga automatlådan (även i läge Dynamic) inte mycket för att ändra på saken.

Ska man då kancellera sin beställning av en XC60 D4 AWD och välja en XC40 D4 AWD?

När vanliga Momentum av XC40 börjar säljas så småningom sjunker priset från Editionvarianten med 15.000 kronor ner till 383.900. Det betyder en prisskillnad på 26.000 kronor upp till XC60. När bägge två fått AdBlue-rening ligger de officiella förbrukningarna med de snällaste däcken på 5,0 respektive 5,5 l/100 km. Jag säger att det är för små skillnader för att de som har råd att sträcka budgeten lite till inte ska välja den högre nivån av lyxkänsla och komfort som XC60 erbjuder.

Men den riktiga matchen går XC40 förstås mot andra suvar i kompaktklassen. Där erbjuder Volvo en sådan stark kombination av design, säkerhet och allmän robusthet och fräschör att den knappast kan misslyckas. Audi Q3 är gammal och BMW X1 är knappast Münchens mest helgjutna produkt. Volvos XC40:s framtid ser ljus ut och med kommande, billigare motorer (T3 2wd för 296.00 kronor och D3 2wd för 312.000) blir den ännu mer slagkraftig.

Om paddlar saknas kan du vicka den lilla växelväljaren i sidled för +/- som på äldre Mercedes!

TEKNISKA DATA: Volvo XC40 D4 AWD

MOTOR: R4, biturbo, diesel, 1.969 cm3, 190 hk vid 4.000 r/min, 400 Nm vid 1.750–2.500 r/min. 8-stegad automatlåda, fyrhjulsdrift.

KAROSS: L/b/h 4.425/1.863/1.652 mm. Axelavstånd 2.702 mm. Tjänstevikt 1.733 kg. Bagagevolym 460–1.336 liter.

PRESTANDA: 0–100 km/h 7,9 sekunder. Toppfart 210 km/h. Förbrukning 5,0 l/100 km. CO2 131 g/km.

PRIS: 398.900 kr (Momentum Intro Edition).

PLUS: Design. Säkerhet. Pondus. Prenumererbar. Superrymliga främre dörrfickor.

MINUS: Präktig chassibalans. Ganska dyr. Blandad kvalitetskänsla på provbilen.

Dörrarnas insidor består av ett filtliknande material gjort på PET-flaskor! Ser bättre ut i vitt än i svart.

Bagageutrymmet är medelstort i klassen. Som Audi Q3. Blir plan vid fällning, ovanligt nog – bra! Siffrorna inom parentes är storebror Volvo XC60.

