2017 slog alla rekord – bästa bilförsäljningen någonsin i Sverige

Aldrig förut har det sålts så många bilar i Sverige som under 2017. Men 2018 kan bli en nedgång...

När orderböckerna stängts går det att summera försäljningsåret 2017 – som blev det bästa någonsin i Sverige. 379.255 nya bilar registrerades, vilket är en ökning med 1,9 procent jämfört med fjolårets rekord på 372.318 bilar.

Att bilförsäljningen i Sverige gick så bra under 2017 förklaras främst med en bestående högkonjunktur, låga räntor och få orosmoln på himlen. Även marknaden för kommersiella fordon ökade, det såldes till exempel 6.196 tunga lastbilar under 2017 – vilket är ett nytt rekord – och även lätta lastbilar satte rekord (55.382).

Högkonjunkturen fortsätter med all sannolikhet under 2018 men det som stökar till prognoserna är regeringens nya fordonsskatter, det så kallade bonus/malus-systemet. Enligt branschorganisationen Bil Swedens prognos säljs det cirka 360.000 bilar under 2018, en liten nedgång alltså men slår prognosen in blir 2018 ändå det tredje starkaste försäljningsåret någonsin.

Bonus/malus-systemet träder i kraft 1 juli och de nya reglerna innebär att bilar med låga CO2-utsläpp gynnas i förhållande till de med högre bränsleförbrukning. Flera av dagens "miljödieslar" kommer att mista sin femåriga skattebefrielse och laddhybrider samt elbilar gynnas med högre rabatter. Det innebär sannolikt att många bilköpare anpassar sitt inköp till före eller efter 1 juli, beroende på vad som gynnas.

På den svenska marknaden håller Volvo ett stabilt grepp med en marknadsandel för helåret på 19,91 procent. Totalt sålde Volvo 75.506 bilar under 2017. Tittar man på den enskilda bilmodellerna har Volvo fyra modeller bland de sex bästsäljarna och högst upp hittar vi XC60 med 24.090 sålda bilar – alltså en tredjedel av Volvos totala försäljning i Sverige under 2017.

Volkswagens andraplats i Sverige är lika stabil med en marknadsandel på 15,15 procent, totalt sålde VW 57.450 bilar i Sverige under 2017. Golf var som vanligt Volkswagens bästa modell, hamnade på tredjeplats med 20.055 bilar.

Bland de tydligaste trenderna är det uppenbart att dieselmodellerna fortsätter att sjunka, marknadsandelen är fortsatt hög med 49,1 procent men det är en nedgång med 4,3 procent under 2017 jämfört med fjolåret (då var andelen 52,3 procent). Antalet supermiljöbilar – de med CO2-utsläpp på högst 50 g/km – fortsätter att öka i Sverige. Supermiljöbilarnas andel blev 5,1 procent, jämfört med 3,5 procent under fjolåret.

Årscykeln ser ungefär ut som den brukar, om man jämför de senaste tre åren. December 2017 hade två färre försäljningsdagar (jämfört med 2016), vilket motsvarar ungefär tio procent lägre försäljning.

Norge är som vanligt överlägset störst, tack vara sina skattelättnader för elbilar. Men Sverige kommer på en hedrande tredjeplats.

Siffrorna från Bil Sweden sträcker sig nästan 60 år tillbaka i tiden och som vi ser har det varit kraftiga svängningar i försäljningen. 1988 var ett fantastiskt år, men sen kom bank- och finanskrisen som drog ned försäljningen i botten. På ett liknande negativt sätt minskade bilförsäljningen under bankkrisen 2008–2009, men har sedan dess ökat stadigt.

