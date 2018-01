Jeremy Clarkson vallar får med en Subaru

I kommande The Grand Tour får vi bland annat se Jeremy Clarkson valla får med en Subaru. Dessutom provkör Richard Hammond höghastighetstanken Ripsaw.

Nya avsnittet (se trailern längre ner i artikeln) av The Grand Tour har det passande namnet "Up, down and round the farm". I det här avsnittet får vi nämligen se Jeremy Clarkson tävla i något han själv kallar "Farmkhana". Flockvis med får och en gammal Subaru på den engelska landsbygden.

James May besöker testbanan Eboladrome där han provkör Volkswagen GTi o h Richard Hammond befinner sig i Dubai där han orsakar kaos i ett köpcentrum och flyger mellan sanddyner i höghastighetstanken Ripsaw.

I "Celebrity Face Off" ställs skådespelaren Dominic Cooper mot komikern Bill Bailey.

"Jag är otroligt tävlingsinriktad och tycker att det är kul att köra racing när jag är på turné. Var jag än befinner mig i världen brukar jag köra bilar på olika banor", säger Bill Bailey.

Avsnitt 5 sänds fredag 5 januari och finns tillgängligt på Amazon Prime.

Vad skulle möjligen kunna gå fel när Hammond provkör höghastighetstanken Ripsaw?

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.