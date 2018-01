10 tips: Vårda din bil och minska värdefallet – detta kan du göra själv

En försummad bil tappar i värde, vilket märks den dagen det är dags att sälja. Men med en liten insats kan du hålla din bil i toppskick och därmed spara tusenlappar i ökat andrahandsvärde. Följ våra 10 tips nedan!

Värdeminskning är en farlig utgift för bilägaren då den pågår i det fördolda, hela tiden. Värdeminskningen är också den enskilt största utgiften – högre än bränslekostnader, underhåll/service och försäkring.

Först vid försäljning upptäcker bilägaren att ålder och körsträcka kanske halverat värdet på bilen, jämfört med när den var ny. En vanvårdad bil värderas lågt och blir dessutom svårsåld – de som köper begagnad bil väljer alltid de välvårdade exemplaren först.

Ålder och körsträcka går inte att trolla bort, men i övrigt kan du påverka väldigt mycket som bilägare. Nedan har vi samlat några värdefulla tips som kan innebära mycket för att minska värdeminskningen. Och det mesta är sådant du själv kan göra.

Det är många papper att hålla reda på. Skaffa en pärm och spara allt som visar hur du vårdat din bil. Besiktningsprotokoll, servicefakturor, reparationer, kvitton, med mera.

1) Dokumentera service och underhåll

Det kan låta som en tråkig detalj, men slarv på den här punkten kan straffa sig hårt vid försäljning. Finns det tveksamheter kring hur servicen utförts, liksom annat underhåll, då drar det ner värderingen direkt.

Sortera fakturor från service och reparation, samla dem i en pärm – förslagsvis i kronologisk ordning. Se till att serviceboken blir stämplad av verkstaden och ha denna värdehandling i hemmet (varför inte i samma pärm?).

Samla på liknande sätt besiktningsprotokoll och andra dokument, exempelvis fakturor som visar att du gjort lackbehandling, rostskyddsbehandling, eller liknande.

Navigationssystem i bil är praktiskt, men dyrbart och blir relativt snabbt omodernt.

2) Välj rätt utrustning

De som letar begagnad bil vill ha ett välutrustat exemplar. Att beställa en "snikmodell" kanske verkar smart inledningsvis, men det straffar sig senare med en bil som blir svårsåld och värderas lågt. Bilhandlare vill ha attraktiva begbilar som snabbt går att omsätta.

En bra komfortnivå med exempelvis automatlåda, automatisk luftkonditionering och säkerhetssystem som autobroms är uppskattat av begagnatköparen.

Läderklädsel är lättare att underhålla och hålla rent, jämfört med tygklädsel. Fyrhjulsdrift är också något som många söker för bättre framkomlighet på vintern. En navigator är som regel dyr att välja till och blir snabbt omodern – inget bra tillval, alltså.

Tvätta bilen regelbundet, använd gärna högtryckstvätt för att få bort all smuts bakom lister och inne i hjulhusen. Foto: Bigstock.

3) Tvätta och vaxa bilen regelbundet

Att vaxa bilen regelbundet gör den lättare att hålla ren, då smutsen inte fastnar lika lätt. En lackpolering och efterföljande behandling med lackförsegling ger ett långvarigt skydd.

På vintern får man acceptera att bilen blir smutsig utvändigt. Det går helt enkelt inte att hålla samma höga nivå. Men har man vaxat eller lackbehandlat behövs inte avfettningsmedel, smutsen spolas av ändå.

Tycker du att bilvård är tråkigt finns det proffs som kan hjälpa till. En blank och ren bil är inte bara trevlig att köra och titta på, den behåller också sitt värde på ett bättre sätt.

Moderna bilvax är i allmänhet lätta att använda. Det finns även så kallade snabbvax som går att lägga på en blöt lack, direkt efter tvätt, sedan torkar man torrt med sämskskinn. Tar bara några minuter extra vid tvätt. Hållbarheten för snabbvax är inte så lång, men i gengäld skyddar det lacken tills nästa gång man tvättar.

Tygklädsel kan rengöras med en speciell typ av våtdammsugare, väldigt effektivt verktyg. Foto: Bigstock.

4) Håll bilen ren även invändigt

Har man en tygklädsel kan det vara en god idé med ett klädselöverdrag, speciellt om man har barn. Tygklädsel går även att impregnera, vilket gör att fläckarna inte fastnar lika hårt.

Glöm inte att dammsuga bilen invändigt. Smuts och grus som blir liggande sliter på materialet. Gruskorn som hamnar i stolssömmarna kan i värsta fall gnaga av trådarna, och då spricker klädseln upp.

Vid försäljning gäller det att lägga extra tid på att få bilen riktigt ren invändigt. Många bilköpare fäster stor vikt vid inredningen och värdesätter ett fräscht skick.

Ny bil är kanske inte alltid rätt? Begagnad kan bli en bättre affär.

5) Minska värdefallet – välj begagnat

Bara genom att göra ett ägarbyte och köra ut ur bilhallen försvinner runt tio procent av bilens värde. Första året är värdefallet störst, sedan blir det lite lägre under år två och år tre.

Flera biltillverkare erbjuder via sina handlare speciella "nästan-som-ny" bilar, med lite olika namn. Det kan vara demobilar och interna tjänstebilar som byts ut efter något år, oftast med låga miltal och generösa garantivillkor. Nybilskänslan finns kvar och här går det att spara många tusenlappar – jämfört med att köpa nytt.

De flesta tjänstebilar och leasingbilar löper ut efter en treårsperiod (36 månader). Att välja en "treåring" kan vara ett smart sätt att skära bort mycket av det inledande värdefallet.

Ett lackstift i rätt kulör hittar du hos din bilhandlare. Använd den lilla penseln, eller en tandpetare om skadan är riktigt liten.

6) Håll efter stenskotten

Sedan 80- och 90-talen är i stort sett alla bilar byggda i förzinkad stålplåt. Tyvärr kan det fortfarande vara stora skillnader i rostskydd och konstruktion men generellt rostar nya bilar i mycket mindre grad än de gjorde för 20 år sedan.

Ett problem som dock inte försvunnit är stenskott. Att undvika stenskott är i det närmaste omöjligt, möjligen kan man sätta på transparent folie på lackerade, värst utsatta områden i fronten.

Ett stenskott kan slå ett hål rakt igenom alla färglager och ned till stålplåten. Vatten och frost kan spränga upp lacken och skapa ett ännu större område som är oskyddat.

Hos bilhandlaren hittar man lackstift som har samma kulör som bilen, även för metalliclacker. Använd dessa lackstift för att fylla igen stenskotten. Tvättar man bilen med högtryckstvätt gäller det att inte spruta vatten direkt på stenskottet, då flyger färgen iväg igen.

I sammanhanget ska nämnas att rostskyddsgaranti endast gäller (i de flesta fall) vid genomrostning. Det ska alltså vara hål rakt igenom plåten. Vid ytlig rost – som det i nästan alla fall handlar om – leder som regel inte till något garantiåtagande. En bil med tydliga rostskador värderas lågt och blir svårsåld.

Sådant här är inte kul att upptäcka, när man kommer ut från stormarknaden. Foto: Bigstock.

7) Undvik parkeringsskador

Inget är väl så irriterande som att komma tillbaka till din parkerade bil och upptäcka en skada, exempelvis från något som slängt upp en dörr. Även om den här typen av skador är svåra att undvika leder de obönhörligen till en lägre värdering.

Ett sätt som dessutom ger vardagsmotion är att inte parkera närmast ingången. Lite längre bort på parkeringen går det oftast att hitta lediga platser utan omgivande bilar.

Skulle man råka ut för en parkeringsskada gäller det att dokumentera väl med foton, sedan polisanmäla och gå vidare till Trafikförsäkringsföreningen, TFF. Skadegörelse och andra skador från exempelvis cyklar och kundvagnar ersätts dock inte av TFF.

Klarlacken har släppt och det här ser inte snyggt ut, vilket drar ner värdet på bilen.

8) Reparera det som skadats

Om man har skador från exempelvis en mindre påkörning bör de åtgärdas innan byte/försäljning. Även mindre skönhetsfel kommer att leda till en lägre värdering.

Blir bilen skadad när den varit parkerad – och du inte vet vem som är skyldig – ska det anmälas till polisen och sedan Trafikförsäkringsföreningen. Finns det vagnskada på bilen ska skadan anmälas direkt till försäkringsbolaget.

Klarar du dina transportbehov med en mindre bilmodell? Smart Fortwo är kanske för liten, dock.

9) Välj rätt storlek på bil

Har man inte hört det förut så kan det verka lite underligt – men storleken på bil påverkar värdeminskningen. Större bilar har i allmänhet ett större värdefall än de mindre och mellanstora.

Ett säkert sätt att få ned sina bilkostnader är att noga överväga behovet av bilstorlek. Visst kan en stor bilmodell vara praktisk, men hur ofta använder man allt utrymme? Värdefall, bränslekostnad och försäkring är sådant som alltid gör en stor bil dyrare att äga än en mindre.

Utslaget på några år kan det innebära att en stor bil blir rejält mycket dyrare och då kan det vara ekonomiskt bättre att hyra bil vid de få tillfällen på året då man verkligen behöver frakta något skrymmande. Bara att "byta ner sig" från exempelvis VW Passat till Golf kan ge många sparade tusenlappar varje år – plus en mindre värdeminskning.

Bilhandlarna vill ha snabb rotation i begagnathallen. Mest snurr i försäljningen är det under våren och hösten.

10) Sälj vid rätt tid på året

Att köpa en cabrioletmodell på våren och sälja den på hösten är sällan någon bra affär, det förstår nog de flesta. Liknande förhållande gäller för sportbilar. Samtidigt ska man ha i åtanke att både cabrioleter och sportbilar ofta har en lägre värdeminskning än familjebilar.

Men även om du byter in din bil hos en bilhandlare har årstiden betydelse, eftersom det kan avgöra hur länge bilen blir stående innan den blir såld. Tid är pengar (ränta på bilens värde) och varje bilhandlare försöker få så snabb omsättning som möjligt i begagnathallen. Under januari–februari är försäljningen ganska trög, liksom under juli månad.

Ändrad lagstiftning och nya skatteregler kan också påverka begagnatpriserna, både uppåt och nedåt. Exempelvis kan en begagnad bil framstå som mer prisvärd (lägre månadskostnad) om skatten höjs på nya bilar. Ändrade regler kan man inte påverka som privatperson men ibland blir det ekonomiskt gynnsamt att sälja vid rätt tid.

Något som man som privatperson inte heller kan påverka är det allmänna konjunkturläget. Under en period som bank- och finanskrisen 2008–2009 såldes det betydligt färre bilar, både nya och begagnade.

De senaste åren har privatleasing blivit populär och de kontrakten brukar gå ut efter tre år, då ska leasingbilarna ut på begagnatmarknaden. En allt större andel begagnade leasingbilar gör att andrahandsvärdet sjunker generellt. Men inte heller här går läget att påverka för den enskilde bilägaren.

Minska värdefallet i korta drag:

Vårda din bil • Spara alla dokument • Håll bilen snygg invändigt • Reparera skador och stenskott • Överväg en mindre bilmodell, och/eller begagnad istället för ny bil.

