Volvo XC60 årets familjebil i Nordamerika

Nya Volvo XC60 är Sveriges mest sålda bilmodell, årets bil i Japan, 2017 års säkraste bil enligt Euro NCAP – bland annat. Nu har den fått ytterligare ett pris: Årets familjebil i Nordamerika.

Volvo XC60 är Årets familjebil i Nordamerika 2018.

På bilsalongen i Detroit presenterades vinnarna i North American Car of the Year 2018, alltså Årets Bil i Nordamerika. I klassen North American Utility of the Year 2018, ungefär årets familjebil, vann Volvo XC60 före suven Alfa Romeo Stelvio och familjebussen Honda Oddyssey.

Med årets vinst får Volvo revanch från förra årets besvikelse när S90 fick se sig besegrad i finalen i klassen North American Car of the Year.

"Den amerikanska marknaden är avgörande för vår tillväxt. Vi är stolta över att få denna prestigefyllda utmärkelse och vi är fast beslutna att bygga vidare på framgången för XC60 och XC90 i USA, vilket vi vissar med miljardinvesteringarna i vår nya fabrik i South Carolina", säger Håkan Samuelsson, Volvo Cars vd och koncernchef.

Bilarna bedöms i många kategorier, bland annat innovation, design, säkerhet, prestanda, teknik, prisvärdhet och ägarnöjdhet.

Anders Gustafsson, Volvo Cars Nordamerika-chef, tycker att priset är en bra början på året.

"Först och främst den här utmärkelsen,och om några månader öppnar vi vår fabrik i Charleston (USA). Men just nu njuter vi av det här", säger Gustafsson.

Honda Accord vann Årets Bil, North American Car of the Year 2018, före Kia Stinger och Toyota Camry.

Lincoln Navigator blev årets pickup/suv före Chevrolet Colorado ZR2 och Ford Expedition.

