Djupdykning: Så funkar tekniken bakom Mercedes läckra interiör

Alla nya modeller från Mercedes får ett smart infotainmentsystem med bra prestanda och modern grafik – och de första recensionerna lovar gott. Tekniken du möts av varje dag i din bil är förbluffande ofta uselt utformad, men Mercedes tar i från tårna vid lanseringen av nya systemet MBUX. Vi gör en teknisk genomgång av hur det fungerar och vad det klarar av.

På teknikmässan CES visar Mercedes upp ett helt nytt infotainmentsystem som kommer hamna i alla framtida modeller. Till och med namnet är nytt. Nu är det MBUX som gäller – dagens Comand-system är alltså på väg bort.

Biltillverkarna är generellt sett ganska dåliga på att använda ny och användarvänlig teknik i infotainmentsystemen. De är ofta både fula, ologiska och svåra att använda. Det kan göra körningen riktigt farlig.

Men målet med det nya Mercedessystemet är att det ska vara enkelt och smidigt att använda, och de första recensionerna som dykt upp på nätet verkar hålla med. "Kanske för första gången känns det faktiskt som ett nöje att använda ett infotainmentsystem i en bil, och inte något som sträcker sig från 'dåligt' till 'hyfsat' på användarvänlighetsskalan", skriver till exempel Techcrunch.

Till att börja med är hårdvaran som driver MBUX ganska rejält tilltagen, åtminstone i förhållande till de miniräknardatorer som vissa andra biltillverkare annars verkar ha använt. Här finns till exempel 8 gigabyte internminne och en sexkärnig processor. Grunden består av en grafikprocessor från Nvidia och allt baseras på operativsystemet Linux. Om det räcker till för att ge kvicka prestanda återkommer vi till i ett framtida test.

Systemet som visas upp på teknikmässan CES (ja, det stämmer – marknadsavdelningen valde alltså en teknikmässa för att visa upp MBUX och inte den klassiska bilsalongen i Detroit som pågår nu) har två breda skärmar som smälter samman instrument och infotainment.

Mercedes tekniknyhet drivs inte av någon miniräknardator, som hos vissa andra biltillverkare

Den kanske viktigaste nyheten är att Mercedes nu lägger större vikt vid pekskärmar. Tidigare har ju framför allt de tyska biltillverkarna alltid hävdat att bilens infotainmentsystem behöver ett litet fysiskt pekdon nere på mittkonsolen, men det verkar de nu gå ifrån i allt större utsträckning. BMW har till exempel infört pekskärm för iDrive, även om reglaget finns kvar nere vid växelspaken.

Pekskärm och pekplattor på tre ställen

MBUX har alltså en pekskärm men kan också styras med ett litet pekdon (med tryckkänslig platta, som i dagens Mercedesmodeller) och det finns dessutom svepkänsliga knappar på ratten (även det finns idag). Eftersom pekskärmen är placerad en bit upp på instrumentpanelen är det inte säkert att alla kommer svepa och peka direkt på den, och därför finns fler pekkänsliga ytor i kupén. Mercedes vågar inte släppa de fysiska kontrollerna helt.

En annan intressant nyhet som också har med skärmarna att göra är att pixeltätheten är betydligt högre än hos många andra biltillverkare. Det betyder helt enkelt att grafiken ser mycket skarpare ut. Mercedesskärmarna har 200 pixlar per tum, och det är visserligen mycket lägre än för iPhone 4 som fyller sju år i år och har en pixeltäthet på 326 pixlar per tum, men det är också svårt att jämföra – dina ögon befinner sig mycket närmare en iPhone-skärm än en infotainmentskärm så pixeltätheten måste vara högre för att grafiken ska upplevas som skarp. En jämförelse kan vara Audis digitala instrument, Virtual Cockpit, som har en pixeltäthet på bara 125 pixlar per tum.

Mercedes vågar inte släppa de fysiska kontrollerna helt

Det mesta som föraren gör går att sköta direkt från huvudskärmen. Det handlar till exempel om att navigera hem eller sätta igång favoritradiostationen. Systemet ska lära sig vad föraren använder mest och spara dem under en särskild "förslagsflik". Hur bra det fungerar i verkligheten återstår att se.

Att släppa ett nytt infotainmentsystem 2018 som inte är uppkopplat innebär bakläxa och det slipper Mercedes. MBUX har förstås internetanslutning och kan därför till exempel spara förarens inställningar och favoriter mellan olika bilar, i molnet. Men bara mellan olika Mercedesbilar med MBUX.

Vill du ha mer långläsning om teknik? Läs vår genomgång av Volvos Sensus-system.

Nu går det att peka, nypa och svepa sig fram i Mercedes infotainmentsystem.

Självklart finns också röststyrning och den är betydligt smartare än den röststyrning som fanns i gamla bilar. Föraren behöver inte stega sig fram för att utföra något utan kan säga åt bilen direkt att köra hem eller något i stil med "jag är hungrig" eller "jag fryser".

Röststyrningen pratar svenska och förstår när du säger "jag fryser"

Men röststyrningen har också en baksida. MBUX har inte någon befintlig röststyrningsassistent som redan finns hos något teknikföretag – som Apples Siri, Googles Assistant eller Amazons Alexa. Det innebär att Mercedes måste utveckla och uppdatera en helt egen assistent och det är både tidskrävande och dyrt. Den här typen av röststyrda assistenter har nästan aldrig stöd för svenska från start men här förtjänar Mercedes faktiskt beröm: MBUX pratar och förstår svenska. Vi vill dock gärna testa själva innan vi bedömer hur bra det funkar i verkligheten.

Riktigt varför MBUX har en helt egen röststyrningsassistent är minst sagt oklart och det framgår heller inte så tydligt i pressmaterialet. Visst, röststyrningen kan göra en del saker som föraren efterfrågar även om den inte har någon internetanslutning, och det är bra i till exempel tunnlar eller i områden med dålig mobiltäckning. Men mobilens röststyrning är mer mångsidig så länge den har internetanslutning.

Kan ta emot varningar från andra bilar – så länge den inte är av ett annat märke

Skärmen framför ratten visar instrumenten och kan sättas i tre olika lägen – ett klassiskt, ett "normalt" och ett sportigt, med olika information. Dessutom kan föraren svepa fram andra "paneler" som navigationskarta, förbrukningssiffror eller radioinformation.

Det kommer finnas tre olika versioner av MBUX: två sjutumsskärmar, två 10,25-tumsskärmar och ett mellanalternativ med olika stora skärmar. Det verkar bara vara den större skärmen som har pixeltäthet på 200 pixlar per tum.

MBUX har också möjlighet att ta emot meddelanden om väder och trafik. Inte via radion, som alla bilar kan redan idag, utan från andra bilar. Det kan till exempel handla om räddningstjänstfordon som måste förbi eller om ett halt vägparti. Det här systemet verkar i nuläget bara fungera mellan Mercedesbilar och blir därmed inte så användbart i praktiken. Kom igen, biltillverkare – det här måste ni samarbeta om.

Kom igen, biltillverkare – det här måste ni samarbeta om

Förutom skärmarna och grafiken är det en annan nyhet som är viktigast med MBUX – en nyhet som inte ens syns, och det är möjlighet att uppdatera bilen direkt via nätet.

Viktigaste nyheten syns inte på ytan

Den helt klart viktigaste nyheten med MBUX vid sidan om snajdig grafik och smarta finesser är möjligheten att uppdatera bilens mjukvara direkt över nätet. Det går faktiskt inte att understryka nog mycket hur viktig den funktionen är för framtidens bilar. Med hjälp av en uppdatering, som skickas ut trådlöst över nätet, kan bilen alltså få nya funktioner eller buggar lösta utan att föraren måste klämma in ett verkstadsbesök i sin vardag. Eventuella säkerhetsluckor kan täppas till rekordsnabbt. Den här typen av teknik måste byggas in i systemet från grundan och kan inte läggas på i efterhand och det är anledningen till att det dröjt, och att det inte fanns med gamla Comand-systemet.

I ett större perspektiv innebär det också att verkstäderna blir mindre viktiga just när det gäller bilens mjukvara. Att serva bilen behövs förstås även i fortsättningen, men att svänga in på verkstaden för en mjukvaruuppdatering, med chans att sälja på bilägaren tillbehör eller tjänster, hör alltså inte till framtiden.

Det är ingen hemlighet åt vilket håll Mercedescheferna sneglat för inspiration om den här funktionen. Tesla var tidigt ute med uppdateringar över nätet. Nu ryktas det också om att Volvo ska haka på.

Det går inte att understryka nog mycket hur viktigt det är att bilen kan uppdateras via nätet

Nästa generation Mercedes A-klass ska visas upp officiellt senare under året och blir först ut med MBUX.

A-klass är först ut – inte S-klass

Mycket av det som MBUX klarar av ska också bli bättre med tiden tack vare maskininlärning och artificiell intelligens – något som alla teknikföretag skryter om i sina pressmeddelanden. Mercedes verkar åtminstone ha rätt förutsättningar rent hårdvarumässigt för att faktiskt göra det. I grunden finns alltså en grafikprocessor, och den är mycket bättre på att lära sig och dra slutsatser av stora mängder data än en vanlig processor.

I teknikbranschen gillar företagen att slänga sig med ordet artificiell intelligens och det gör även Mercedes. Här handlar det om att exempelvis programmera in en viss kontakts telefonnummer som förval om föraren brukar ringa upp vid en viss tidpunkt eller en på en viss plats varje dag.

MBUX har stöd för Apple CarPlay och Android Auto, som visar en del av mobilens appar i bilens infotainmentsystem. Systemet kan också prata med Apple Watch och Android Wear-klockor. Det finns också en head up-display som tillval.

MBUX hamnar först i nya generationen A-klass, som blir officiell senare i år. Bara det är en nyhet i sig – tidigare har den här typen av tekniknyheter annars hamnat i dyra bilar, som S-klass, först. Men biltillverkarna har lärt sig att teknik är något som kan få en bilköpare att spendera mer pengar, och då är det inte längre så konstigt att det är just A-klass som först får ta del av det nya infotainmentsystemet.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.