Testlagets favoriter: Här är de bästa nybilsköpen just nu

På jakt efter ny bil? Här är testlagets köpråd – och några bilar som förtjänar en extra titt trots att de kanske inte är bäst i sin klass.

Testredaktionens val

SMÅBIL: Seat Ibiza. Det är inte ofta klassvinnaren är så här överlägsen. Men oavsett om man söker praktiska egenskaper som god ekonomi, hög säkerhet och utrymmen – eller om det är fina, smidiga köregenskaper som främst efterfrågas, levererar Ibiza. Plattformen är helt ny och det märks precis så mycket som vi hoppades på.

EQ-valet: Mini Cooper. Mini är större än någonsin – men fortfarande den roligaste småbil man kan köra.

SMÅSUV: Audi Q2. Audis nykomling i minsta suvklassen är en riktig goding. De något annorlunda, kantigare Audiformerna känns fräscha och den som sätter sig i kupén blir inte besviken. Nivån på infotainmentsystem och materialkänsla kan många konkurrenter inte ens erbjuda i de större klasserna. Utmärkta köregenskaper.

EQ-valet: Mazda CX-3. Den som kan acceptera att de fräcka formerna kostar utrymme (bak) har i Mazda CX-3 ett välbyggt och kul alternativ.

KOMPAKTKLASS: VW Golf. Alla de som väljer Golf på slentrian har tur – det är nämligen bästa bilen i klassen. En ansiktslyftning kom våren 2017, men segern sitter snarare i en bil med så hög lägstanivå på ALLT att den blir oslagbar. Bekväm. Rymlig. Ekonomisk. Vardagsperfekt att köra. Listan kan göras lång.

EQ-valet: Honda Civic. Nya Civic är ett personligare val om sämre komfort kan accepteras för GTI-mässig körglädje.

KOMPAKTSUV: Seat Ateca. Denna spanska Tiguankusin är ett riktigt lyckokast. Trots de kompakta formerna är den både rymlig och bekväm. Även den lilla instegsmodellen 1,0 TSI har en supersmidig drivlina som det är en fröjd att umgås med. Designen är ovanligt diskret för att vara Seat – synd att missa modellen bara för det!

EQ-valet: Mini Countryman. Countryman växte upp en klass men komforten imponerar fortfarande inte. Men är så kul att man gärna vill ha den ändå.

MELLANKLASS: Audi A4. I hård konkurrens med BMW och Mercedes ger Audi det bästa paketet i mellanklassen just nu. Oslagbart mjuktgående dieselmotorer är en anledning. I klassens mest välbyggda interiör njuter man av utmärkt komfort (ej med sportchassit) och hög säkerhet med den senaste tekniken i stort och smått.

EQ-valet: Alfa Romeo Giulia. Kom igen! Våga! Välj en av klassens roligaste och snyggaste modeller istället: Giulia.

MELLANSUV: Audi Q5. Alltjämt på kungatronen sitter senaste generationen Audi Q5. Lyssna på dörrtjoffet eller ta en titt på den väldigt välbyggda inredningen så börjar du förstå varför. Starta klassens mjukaste dieselmotor. Kör på en dålig väg och känn hur luftfjädringen tacklar uppgiften bättre än någon annan. En vinnare.

EQ-valet: Alfa Romeo Stelvio. Stick ut betydligt mer i alternativet från Italien som är riktigt piggt att köra. Styrningen!

ÖVRE MELLANKLASS: BMW 520d. Diskret förnyad design, men genomgående helt ny, når 5-serien nya höjder och kör om. Den adaptiva fjädringen slår till och med luftfjädringen i E-klass och just komforten luktar 7-serien och är ett av bilens starkaste kort. Köregenskaperna likaså. Speciellt i 530d! Smart cargoläge i Touring numera.

EQ-valet: Volvo V90 T8. Nästan lika bra – och ännu pampigare – är V90. Varför inte som helskön laddhybrid?

LYXKLASS: Tesla Model S. Högre komfort, lyxigare interiör och bättre utrymmen går att få hos konkurrenterna. Men Model S kommer tillräckligt nära samtidigt som den (i klassen) unika drivlinan gör bilen oöverträffat körsmidig och snäll mot miljön (i bland annat Sverige). För att inte tala om accelerationssnabb!

EQ-valet: Porsche Panamera. Kombinerar sportbilen och lyxlimousinen på ett beroendeframkallande sätt.

STORSUV: Audi Q7. En välkonstruerad sjusitsare som är en testvinnare både som 3,0 TDI, laddhybriden e-tron och värstingen SQ7! Genomgående höga betyg, exempelvis rörande vitt skilda ämnen som utrymmen och körglädje. Superhög komfort. Kritiserad för ett något karaktärslöst yttre, men det kan man nog leva med.

EQ-valet: Range Rover Sport. Vill du åka ståndsmässigt med precis helt rätt känsla är karismatiska Range Rover Sport rätt val.

ELBIL: VW e-Golf. Med förbättrad räckvidd är Golf att räkna med även som elbil. Så bra är helhetspaketet att inte ens den i Sverige ännu ej lanserade Opel Ampera-e stod emot i test. En starkare motor kom också med ansiktslyftningen av e-Golf, som vinner mycket på att den till stor del är som en vanlig Golf att köra.

EQ-valet: Tesla Model X. Spelar inköpspriset mindre roll fixar sjusitsiga Model X allt och lite till. Rekordsnabbt.

Alrik Söderlinds val

Familjebil: Volvo XC60 T8. Uppdraget: kunna transportera fem personer på semester, storhandla, åka till tippen, fixa pendlingen – med både stil och lust! Barn vill sitta högt och föräldrar vill känna sig säkra. Alltså måste det bli en suv. Jag spänner bågen rejält och slår till på en Volvo XC60 T8 – alltså en laddhybrid. Väldigt mycket vill ha-känsla. Modern, snygg, säker och hyfsat rymlig. Ingen blir besviken. Pris över 700 000 med lite utrustning. Bilen som hela familjen kommer att älska. Milkostnad finns ej tillgänglig.

IQ-valet: Skoda Kodiaq 1,4 TSI 4x4. Väldigt rymlig, väldigt bra. Och den kostar bara från 265 000 kronor! Ska vi ta två?!

Citybil: Renault Zoe. Jakten på en citybil är egentligen väldigt enkel: den ska vara batteridriven, punkt. Elbilar är rena där de kör och väldigt energieffektiva. Och utbudet är inte stort. För mina privata pengar är valet också väldigt enkelt: En Renault Zoe med stora batteriet. Den privatleasar man från 3 390 kronor i månanden, inklusive service och vinterhjul. Försäkring tillkommer. Klarar du dig med runt tio mils körsträcka finns en variant med mindre batteripaket för 2 890 i månanden – det är billigt bilägande! Zoe är inte den skojigaste eller bästa elbilen, men den har stort batteripaket och är väldigt prisvärd. Privatleasing gör att andrahandsvärdet inte spelar någon roll – ingen risk!

IQ-valet: Smart Fortwo Electric. Zoe är ju egentligen ett EQ-val, men okej. Maximal citybil för lägsta pris: Smart Fortwo Electric. Cabba ner, snurra runt i stan och parkera var som helst. Men jag skulle köpa en beggad BMW i3!

Drömbil: Tesla Model S P100D. Varför drömmer man om en bil? Vad ska en drömbil klara av? En Rolls-Royce Wraith är den bästa bil som jag transporterat min lekamen i – en äkta drömbil som får alla vanliga bilar att känna simpla. En Mercedes G 65 AMG är också en bil som kan få mig febersvettig. Men ska drömmen in i vardagen finns det bara en som platsar: Tesla Model S P100D Ludicrous. Snabb, modern, skojig – en äkta framtidsdröm idag.

IQ-valet: BMW i3. Nya BMW i3S iPerformance med 20 extra hästar och maximalt med utrustning – det skulle göra min vardag väldigt skojig! Och väntan på en Tesla Model 3 väldigt kort.

Pendlarbil: Kia Optima Sportwagon PHEV. Uppdraget: köra till jobbet och fixa vardagen. Även här måste det bli en elbil, låg driftkostnad, ren och framtidssäkrad. Men de flesta elbilar är fortfarande dyra, det absolut bästa köpet just nu måste vara Kia Optima Sportwagon Plug In – som kostar som en BMW i3 men är rymlig, lyxutrustad och har en bensinmotor för alla längre resor. Längsta officiella räckvidden av alla laddhybrider: 61 km. Självklart ska vi testa det framöver. Pris 404 900 kronor före miljöbilsrabatt och lågt förmånsvärde – mycket bra tjänstebilsval. Bör få högt andrahandsvärde.

IQ-valet: Renault Zoe. Det måste bli Renault Zoe även här: prisvärd och klarar lätt 20 mil på en laddning.

Doldis: Jeep Grand Cherokee V8 Hemi. Bilen som ingen tänker på men som man verkligen vill ha – vilken är det? En Alfa Romeo Giulia är ovanlig men absolut ingen blyg doldis – vi letar vidare! Vem har en Lexus LC på sin inköpslista? Extremt udda och fränt! Men doldis? Renault Espace är knasig, annorlunda och bortglömd. Men vill jag verkligen ha? Nej, det får bli en Jeep Grand Cherokee V8 Hemi – så långt bort från strålkastarljuset man kan tänka sig, men vilken jäkla bil! 468 hk för 736 000 kronor – och jag gissar att det finns prutmån!

IQ-valet: Suzuki Ignis 1,2 4WD Hybrid. Pris 171 900 kr. Liten, driftsäker, fyrhjulsdriven minihybrid. Kaxig och kul doldis!

Sportbil: Porsche 911. Det är egentligen för enkelt: Men skulle jag köpa en ny sportbil finns det egentligen bara ett val – en Porsche 911. Det är nog den enda sportbil som jag skulle komma på tanken att bruka året runt, pendla till jobbet med och verkligen njuta av varje dag. Det lilla baksätet är guld värt i vardagen. Så till specifikationen och här finns ingen förhandlingsmån. Manuell är skojigare, tvåhjulsdrift likaså, PASM, sportavgassysstem, taklucka och så smala däck som möjligt. Inte turboversionen, inte GTS. En "livet ut:are" att njuta av varje dag.

IQ-valet: Mazda Miata. Det är fullständigt självklart. Mazda Miata 1,6. Lilla motorn kräver mer varv – skojigare! Mer underhållande bil finns inte för dubbla pengen. Pris från 224 900 kronor.

John Erikssons val

Citybil: BMW i3. Den är grymt skoj att köra och har en vass, kommunikativ styrning och riktigt rapp drivlina. Formatet är kompakt och bra för trånga parkeringsfickor, vändradien är liten och passar för snabba U-svängar, och den nästan suvhöga sittpositionen gör att man har bra utsikt över plåtsåsen framför. Dessutom är den för storleken förhållandevis rymlig invändigt, bortsett från bagageutrymmet, samt har en futuristisk, annorlunda interiörmiljö som är trevlig att vistas i.

IQ-valet: VW e-Up. Liten, smidig, kul och med tillräckligt lång räckvidd om man bara kör i stan och närförorter.

Pendlarbil: Porsche Panamera 4S Diesel. Eftersom jag långpendlar mycket motorväg vill jag ha en vagn som är stadig, riktningsstabil, bekväm och snabb. Men den får gärna vara kul att köra också, för de där gångerna jag kör småvägar när jag inte orkar med ännu en dag av trögflytande rusningstrafik. Panamera uppfyller alla de kriterierna. Dieselmotorn är ett monster – 850 Nm i vrid! – men samtidigt relativt sparsam med dropparna. Nya generationen är dessutom riktigt snygg att titta på, vilket inte gör saken sämre.

IQ-valet: Hyundai Ioniq Electric Överkomlig i pris, låga driftkostnader, bekväm på motorvägen. Den smarta pendlarbilen.

Familjebil: Range Rover Sport SDV6. Det här är egentligen ett fullständigt irrationellt val, men det finns nog ingen annan "familjebil" som levererar lika mycket mysig må bra-känsla som Range Rover Sport. Den är varken rymligast, bekvämast eller mest flexibel, men klarar en familjs vardagsbestyr helt okej. Framför allt är den pampig, ombonad och extremt trivsam att köra och att färdas i. Den ger mig en svårförklarlig varm, härlig känsla i kroppen, vilket är trevligt när det regnar, ungarna skriker och händerna är fulla av matkassar.

IQ-valet: Skoda Kodiaq. Rymlig, praktisk, flexibel, smart, bekväm. Och den tar dig hela vägen fram till fjällstugan.

Sportbil: Lotus Exige 380 Cup. Obehagligt låg, djupa trösklar, små dörrar, hopplöst svår att komma i och ur, klaustrofobiskt trång invändigt, lika obekväm som att åka betongsläde, ingen bakåtsikt och framåt är det som att försöka se ut ur ett skyttevärn, samt förmodat tveksam kvalitet. Men. Helt underbar. Dess kompromisslöshet gör att det knappt finns någon annan sportbil som attackerar föraren med lika intensivt råa, ofiltrerade sinnesintryck. Och ljudet ur sportavgassystemet! Ylandet skär in i kroppen och ger rysningar längs ryggraden.

IQ-valet: BMW M2. Förmodligen den bil som ger högst underhållningsvärde och kompetens per investerad krona.

Doldis: Maserati Ghibli S. Linje lusta. Ghibli är mer sällsynt än ett utrotningshotat djur; jag tror faktiskt aldrig att jag har sett någon ute i trafiken här hemma i Sverige. Att den blir mitt val baseras på tre saker: utseende, körkänsla och ljud. I min värld är den långt mycket snyggare, både utvändigt och invändigt, än något annat i klassen. Ghibli bjuder på en härlig körkänsla och ljudet från bensin-V6:an gör mig så där löjligt glad; modellen har helt enkelt karaktär och karisma som slår an alla mina emotionella strängar.

IQ-valet: Toyota Prius. En vettig, smart och trevlig vagn. Men den senaste generationen lever ett anonymt liv långt bak i försäljningsstatistiken.

Drömbil: Ferrari GTC4Lusso V12. Okej, den är egentligen inte min drömbil, för jag skulle helst vilja ha ett taklöst fartmonster, till exempel en McLaren Spider. Men en drömbil med extra allt som jag faktiskt skulle kunna och vilja använda varje dag, då finns det inget som kommer nära GTC4Lusso V12. Den klarar pendlingen, att frakta folk relativt bekvämt och i viss mån prylar, samt även vintern tack vare fyrhjulsdriften. Jag gillar den udda karossen, en shooting brake coupé, och att det sitter en stor V12 under huven skadar inte heller.

IQ-valet: Honda NSX. Framåtblickande teknikorgie med seriösa, lättillgängliga prestanda och imponerande komfort.

John Argelanders val

Sportbil: Porsche 911 GT3. En sportbil ska vara snabb, ha en högvarvig motor och rå framtoning. 911 GT3 är allt detta och mer. En av de sista äkta sportbilarna, innan de förbrukningsoptimerade turbo- och/eller elderivaten tar över. Och för den rätta känslan ska du absolut välja den manuella lådan. Inte för att den är bättre än PDK-lådan (för det är den inte) – utan för att den är mycket roligare!

IQ-valet: Mazda MX-5 1,6. Fantastiskt kul, och allra roligast med den lilla motorn.

Citybil: VW Up TSI 90. Om man bortser från elbilarna finns det ingen bättre stadsbil än Up. Med 90-hästarsmotorn är den rapp, och i övrigt är den både kompetent och charmig. Up är den enda småbilen på marknaden som känns större än vad den är, på ett bra sätt. Körställning och rullkomfort är på par med många bilar i kompaktklassen.

IQ-valet: Nissan Leaf. Eldriven och med strålande komfort. Perfekt för stan.

Pendlarbil: Audi A4 Allroad TDI 190. Ska man åka samma sträcka varje dag, ska man göra det bekvämt. A4 Allroad har ett makalöst komfortabelt chassi, som faktiskt fick betyget 6 av 5 när vi senast testade den, trots att bilen inte har luftfjädring utan "bara" ställbara stötdämpare. Dessutom är A4 ingen dum bil i övrigt heller; hyggligt rymlig och riktigt välbyggd. Välj Comfortläget och njut!

IQ-valet: Opel Ampera-e. Det ska erkännas att Ampera-e inte är den bästa kompakta elbilen, men den går väldigt långt på el (40 mil när vi testade den) vilket gör den till en utmärkt pendlare. Hej då räckviddsångest!

Familjebil: Audi Q7 e-tron. En stor, rymlig och genomkompetent suv, tillika testvinnare i ams. Kommer man förbi den saftiga prislappen finns inga egentliga svagheter att tala om. Drivlinan är enormt fin, bilen känns skottsäker ända ut i hjulmuttrarna och dessutom går den fem mil på el – på riktigt.

IQ-valet: VW Passat GTE. Rymlig, bekväm, vettig på alla sätt, och går en handfull mil på el. Det är inte konstigt att Passat GTE är Sveriges mest sålda laddhybrid.

Doldis: Jeep Renegade 1,4T 4WD. Bilvärldens svar på taxen. Liten, men för sig som om den vore stor. Renegade dryper av karisma och ska självklart köpas med fyrhjulsdrift – det är ju en Jeep! Personligen älskar jag den boxiga designen och tycker att fler borde våga ha en lite bredare horisont när man ska köpa en kompaktklassare.

IQ-valet: VW Golf Sportsvan TSI 150 GT. Sportsvan är en av de mest intelligenta bilarna som säljs just nu, varenda detalj är så väl genomtänkt att man blir alldeles matt. Helt enkelt den klart bästa bilen i sitt segment, det är därför inte så konstigt att den krossade allt motstånd senast vi testade modellen.

Drömbil: Porsche Panamera 4S Sport Turismo. Rymligare och snyggare än den "vanliga" sedan-Panameran. Behöver jag säga mer? Det här är en bil som klarar allt från långresor med familjen (plus bagage) till trackdays (med R-däck i skuffen). Interiören är läckert avskalad och utrymmena räcker för de allra flestas behov. Och vem vill inte svara "En Porsche-kombi" på frågan om vad de kör för bil?

IQ-valet: Lexus RX 450h. Prozac på hjul. Dessutom snål på riktigt.

Peter Ternströms val

Sportbil: Mercedes-AMG GT C. Den är bara så otroligt snygg. Det var kärlek vid första ögonkastet. När taket försvann blev bilen helt oemotståndlig. Motorn, en V8 på fyra liter och dubbla turboaggregat, låter helt gudomligt. Det smattrar härligt när du släpper gasen. Är lika vanebildande som heroin. Testa så förstår du! Vänta förresten - det där lät lite konstigt. Du ska såklart inte testa heroin. Nej. Däremot ska du absolut testa motorn i någon av AMG:s modeller GT S, GT R eller GT C. Mamma Mia vad grym den är. Resten av bilen är även den helt underbar. Helvete vad det går undan. Helt i paritet med en Porsche 911, men ett betydligt roligare val.

IQ-valet: Mercedes-AMG A45. Halva motorn, men nästan lika kul. Plats för fyra personer har du också. Kul med fyrhjulsdrift på vintern.

Familjebil: Mercedes E-klass All-Terrain. Barn? Har inga. Vill inte ha. Livet är mycket bättre utan. Har du haft oturen att ha skaffat barn vet du redan om det här. Arton år av oändlig uppoffring och enorma kostnader innan man kan sparka ut dem ur huset. Men nu ska vi prata familjebil. Jag måste nu alltså tänka mig in i en situation då jag varit dum nog att ha barn. Vi kan säga två stycken. suv? Knappast. Aldrig någonsin. Istället väljer jag Mercedes E-klass All-Terrain. Lite högre markfrigång än en vanlig bil, fyrhjulsdrift, finns med rejäl motor och är en kombi. Perfekt att få plats med all skit de äckliga snorungarna behöver och varje veckosluts obligatoriska tur till stormarknaden. Och nästan lika lyxig som en S-klass inuti.

IQ-valet: Inte skaffa barn. Då behöver du inte ha en familjebil. Har du barn? Ångrar du dig inte ibland?

Pendlarbil: Mercedes E 220 d. Pendla till jobbet? Fy! Måste vara en helt vidrig tillvaro att behöva stå i köer på Essingeleden varenda dag. Till och från jobbet. Därför faller mitt val på Mercedes E 220 d. Du behöver inte en miljon hästkrafter om du ändå ska stå still i en bilkö. Istället väljer jag en snål motor. Det viktigaste är bilens interiör. Få andra bilar andas premium och lyx som Mercedes E-klass. Interiören är i paritet med Rolls-Royce. Till en bråkdel av priset. Glöm inte att välja den dubbla digitala displayen när du köper din.

IQ-valet: Opel Insignia Halva priset, men oj, herregud vad tråkigt.

Drömbil: David Brown Automotive Speedback GT. Här kunde jag ha valt en Bugatti Chiron. Dyraste bilen i produktion just nu. Men jag tycker det valet är för enkelt. Självklart är Bugattin häftig, med sina 1 500 hästkrafter och toppfart på 460 km/h. Samtidigt är valet tråkigt. Istället väljer jag en bil jag blev kär i på Genèvesalongen tidigare i år. David Brown Automotive Speedback GT. Tycker du den liknar en Aston Martin? Det är precis det som är meningen. Designen är hämtad från slutet av 60-talet. Tekniken är fullt modern. Motor och drivlina kommer från Jaguar. Tillsammans är det en helt fantastisk bil som du definitivt kommer att få vara ensam om. Den kostar runt 5 miljoner kronor.

IQ-valet: Bugatti Chiron. Jag skojar bara. Här väljer jag en Lancia Stratos från 1974 i Alitalias rallyutförande med ett reservhjul på taket.

Citybil: Smart Electric Drive. Som ni vet är jag motståndare till hybridbilar. Men jag börjar gilla rena elbilar. Mitt val som ren citybil blir därför Smart (Fortwo) Electric Drive. Liten, kompakt och lätt att parkera på Södermalm i Stockholm. Inga utsläpp, det är bra i stan! Dessutom inte så dyr i inköp. Eftersom jag bara ska köra den i stan så behöver jag aldrig oroa mig för att räckvidden inte ska räcka till.

IQ-valet: Mini Cooper D. Liten söt bil som funkar lika bra i stadstrafik som den är en trendig accessoar.

Doldis: Arrinera Hussarya. För några år sedan skrev jag om något så ovanligt som en polsk superbil. Arrinera Hussarya. Den är byggd utanför Warszawa och är helt i kolfiber. Självklart med en stenård monocoque mitt i. Designteamet är handplockat från Lotus, McLaren och några till. Motor och drivlina hämtas från Corvette. För några år sedan existerade bara prototyper. I år körde de sin bil på Goodwood festival of speed. Det gick bra. Så inåt bomben bra. Bilen vann sin klass och det lilla polska superbilsmärket gick från okänt till coolt över en natt. Snart kommer det bilar avsedda för gatbruk. Höll ögonen öppna.

IQ-valet: Morgan AeroMax. Så nära Cruella de Ville's bil i 101 Dalmatiner du kan komma. Börjar bli dyra nu.

