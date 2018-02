Batteriladdare: Så underhåller du batteriet – tips, fallgropar och spara pengar

Ditt bilbatteri behöver omsorg, annars kan det "dö" i förtid och det blir dyrt. Välj en smart laddare och spara pengar.

Känns startmotorn seg när det blir flera minusgrader? Tar motorn lång tid på sig att starta? Det kan vara första varningstecknet och kanske har du (omedvetet) varit slarvig med underhållet av ditt bilbatteri.

Det finns flera dyrbara fallgropar men läs vidare så ska vi förklara allt du vill veta om batteriladdare. Ett rätt underhåll av ditt bilbatteri förlänger livslängden = du sparar pengar.

Gamla batteriladdare var (och är) stendumma. Som tur är finns det sedan flera år moderna, intelligenta batteriladdare som underhåller ditt batteri på ett perfekt sätt via en processor som styr spänningsnivån. De mest avancerade laddarna mäter batteriets behov och kan även "motionera" batteriet genom att ladda ur och ladda upp i regelbundna cykler.

Den gamla typen av batteriladdarna ger en linjär transformering av spänningen som inte tar hänsyn till varken temperatur, laddningsbehov eller tid. Det är inte bra, eftersom ditt batteri behöver exakt rätt spänningsnivå och laddningscykel för att nå full laddning. För ett vanligt 12V bilbatteri är rätt laddning runt 14,4–14,7 volt.

I värsta fall kan de "korkade" batteriladdarna överladda och elektrolyten torkar ut. Då förkortas batteriets livslängd. Mera sannolikt är att laddningen inte blir tillräcklig. Och något av det mest farliga man kan utsätta ett modernt bilbatteri för är att det inte är fullt laddat. Då åldras batteriet i förtid och kan behöva bytas ut redan efter några år.

Bilbatterier har en tendens att ge upp när man som mest behöver bilen. En kall vintermorgon på väg till jobbet, eller efter skidutflykten. Underhåll batteriet, så slipper du dyr bärgning.

Att batterier åldras i förtid är tyvärr ett problem som vi bilägare fått se mer av de senaste åren. Allt fler bilmodeller får start/stopp-funktion och det innebär att batteriet får utföra sin strömrusning till startmotorn väldigt många fler gånger, jämfört med en vanlig motor där bilföraren kanske bara använder startbatteriet två gånger per dag (startar på morgonen och sedan en ny start på eftermiddagen vid hemfärd).

Bilägare med start/stopp-funktion kan redan efter sex månader märka att motorn inte stannar lika ofta (= den behöver ladda batteriet). I värsta fall kan batteriet behöva bytas redan efter två år, vilket inte är så kul då ett originalbatteri kan kosta 1.200–3.000 kronor. Speciellt de som dagligen kör mestadels korta sträckor får problem med underladdade batterier som åldras i förtid.

Att bli stående med ett urladdat batteri som gör att motorn inte startar är det i särklass vanligaste skälet till stillestånd och att bilförare måste anlita bärgningsassistans. Därför är det en god idé att underhållsladda batteriet i bilen. Om man inte "stödladdar" batteriet regelbundet och mestadels kör korta sträckor kan batterilivslängden halveras.

Smarta batteriladdare kan "motionera" bilbatteriet och vara ständigt inkopplat. I det här fallet kan Mercedes originalladdare anslutas med krokodilklämmor eller cigg-uttaget, då slipper man öppna motorhuven och bli smutsig.

"Smarta" batteriladdare kan rädda batteriet

Moderna, "smarta" batteriladdare – så kallade primärswitchade batteriladdare – är inte speciellt dyra och som för de flesta elektronikprodukter har priskurvan pekat nedåt. Idag går det att hitta intelligenta, moderna batteriladdare för några hundralappar som räcker för de flestas behov. Med tanke på vad ett bilbatteri kostar – och vad du får betala vid bärgning/taxi om motorn inte skulle starta – kan den elektroniska batteriladdaren vara en mycket smart investering.

De mera avancerade laddarna kan "motionera" batteriet och även reparera en del av den skadliga blysulfatering som ett underladdat batteri fått.

Sulfateringen är en typ av beläggning som lägger sig på batteriets celler och minskar den aktiva ytan. Därmed minskar också kapaciteten på batteriet. Försämringen sker gradvis och är inget man uppmärksammar, inledningsvis. Men på slutet blir det uppenbart att batteriet är långt från sina glansdagar och då kan det räcka med ett par frostnätter för att startmotorn inte längre orkar göra sitt jobb.

Ett sulfaterat bilbatteri tar förmodligen inte laddning men en modern, elektroniskt styrd batteriladdare kan i bästa fall väcka batteriet till liv igen med låg spänningsnivå som ska vara inkopplad i flera dygn. Det finns även batteriladdare som kan "pulsa in" laddning med hög strömstyrka och på det viset få batteriet att ta emot laddning igen.

Att på något exakt sätt mäta hur batteriet mår är inte så lätt. Moderna bilbatterier är som regel slutna (underhållsfria) och man kan inte mäta syradensiteten på samma sätt som gick med äldre typer av bilbatterier. Att batteriet får för lite laddning kommer därför ofta som en överraskning.

Batteriladdaren kan anslutas för underhållsladdning, utan att öppna motorhuven. Den här kontakten laddar via cigg-uttaget och visar även laddningsbehovet.

Koppla in laddaren och var försiktig

Att lyfta på motorhuven och leta upp batteripolerna känns kanske för jobbigt, för en del. Men så besvärligt behöver det inte vara. Det finns speciella kabelsatser som man skruvar på batteripolerna som gör anslutningen av laddaren mycket enkel och snabb.

Batteriladdaren kan anslutas antingen i motorrummet (med krokodilklämma eller fast monterad anslutning), eller via ett uttag i kupén (koppla in laddaren via kupévärmarens uttag, om du har motorvärmare) och det går även att ansluta batteriladdaren via 12-voltsuttaget (gamla tiders "cigguttag"). De stora tillverkarna av batteriladdare har smarta tillbehör för att göra anslutningen smidig.

Bilbatteriernas två poler är alltid markerade med färg och/eller plustecken samt minustecken. Rött för pluspolen och svart för minuspolen. På samma sätt är batteriladdarens kablar markerade med rött/svart och plus/minus. Det brukar inte vara några större problem att se skillnad men skulle man ändå koppla in batteriladdaren fel händer inget – de elektroniska laddarna "skyddar sig själva".

Behöver man lossa kablarna till batteriets poler, till exempel för att rengöra från smuts och oxid, ska man alltid börja med den svarta jordkabeln. Om man inte gör så, utan börjar med den röda pluspolen, kan verktyget man använder skapa en kortslutning av batteriet – något som är mycket farligt!

Ett kortslutet bilbatteri utvecklar en enorm energi och kan i värsta fall orsaka så mycket värme att det exploderar. Gas som läcker ut kan också antändas av gnistor. Tro oss, du vill inte vara i närheten när batterisyran kommer flygande och även om man undviker personskador blir det frätmärken på allt i närheten.

Det finns ingen anledning att vara rädd för bilbatterier men man ska ha respekt för säkerhetsaspekterna och vara försiktig.

Att mäta ett bilbatteri på ett exakt sätt, för att avgöra konditionen, är inte helt lätt. Här används en voltmeter och spänningen 13,0 volt indikerar fullt laddat batteri – så länge det inte finns någon belastning.

Underhållsladda bilbatteriet regelbundet

Hur ofta behöver man då underhållsladda sitt batteri? Om man regelbundet kör längre sträckor på cirka 40 minuter eller mer hinner batteriet förmodligen bli fullt laddat. Då är behovet av underhållsladdning litet. Men ju kortare sträckor man kör, desto större är behovet av underhållsladdning. Har bilen automatisk stopp-start ökar behovet ytterligare.

Om man exempelvis har 20 minuters färd eller mindre till jobbet kan det vara bra att underhållsladda bilbatteriet åtminstone en gång i veckan. Det finns många faktorer och undantag som påverkar behovet av underhållsladdning, därför är det svårt att ge några generella råd. Men hellre för ofta än för sällan.

Men med en smart, elektroniskt styrd och primärswitchad batteriladdare kan man inte underhållsladda för mycket. Laddaren slår av sig själv när batteriet nått full nivå. Därmed kan man riskfritt ladda batteriet hur ofta man vill.

För dig som har ett entusiastfordon eller motorcykel som bara används under vissa perioder är det speciellt viktigt med en modern, intelligent batteriladdare. De elektroniska laddarna håller koll på spänningsnivån i batteriet och du kan låta laddaren stå ständigt inkopplad på batteriet.

Behöver man lossa batteripolerna ska det gå till på det här viset, lossa alltid jordklämman först. Jord markeras med svart och minustecken, pluspol är röd och har ett plustecken.

Köp rätt laddare – den behöver inte bli dyr

På bilar finns det nästan alltid någon elektronikenhet eller elektrisk komponent som drar lite ström, även med avslagen tändning. Det gör att en långtidsparkerad bil gradvis tömmer sitt batteri. En del bilägare "löser problemet" genom att koppla loss en av kablarna till batteripolerna men det brukar inte vara någon bra idé på moderna bilar. Det kan leda till att inställningar försvinner och en del bilmodeller kan vägra att starta efter att batteriet varit urkopplat.

Ett sätt att undvika dessa problem är att tillfälligt koppla in ett litet batteri via cigg-uttaget, det behövs inte speciellt mycket ström för att hålla igång de elektroniska kretsarna under en kortare tid.

Storleken – eller rättare sagt kapaciteten – på batteriladdaren behöver inte vara överdrivet stor. Åtminstone inte om man pratar om underhållsladdning av normalstora bilbatterier (runt 60 Ah). En elektroniskt styrd batteriladdare med 3–4 ampere laddström är som regel fullt tillräcklig.

Större laddare med kanske 6–8 ampere laddström laddar snabbare, inledningsvis, men är inte "bättre" bara för att de är kraftfullare. De lämpar sig däremot bra för att ladda större batterier som används i till exempel dieselmodeller (100 Ah och mer).

Bilbatterier mår inte bra av att bli urladdade, vilket är ett tillstånd som uppstår redan vid 80 procent laddningsgrad. Längst livslängd på ett bilbatteri får man genom att ständigt ha batteriet fullt laddat, då tål det också minusgrader (även under 50 minusgrader!). Ett urladdat batteri kan däremot frysa sönder redan vid 7 minusgrader.

Slutligen ska vi tänka på miljön. Moderna, så kallade primärswitchade batteriladdare är mycket mer energieffektiva än de gammalmodiga, linjära laddarna. Och ett bilbatteri som dött en för tidig död, enbart på grund av dålig laddning, är ett resursslöseri som många gånger går att undvika med en smart batteriladdare.

Krokodilklämmor är enkla att använda, de nyps fast på polskorna. Den här typen är lite mer påkostad med ett yttre plasthölje som gör risken för kortslutning mindre. Polskorna kan sitta kvar på batteriet under underhållsladdning.

