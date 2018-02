Tio saker du måste veta när du startar bilen en kall vinterdag

Vintern är en prövning för bilisten. Inte minst att få igång bilen på morgonen kan vara tufft. Här listar vi tio saker som du måste veta när du ska starta bilen en kall vinterdag. Du kan spara pengar, bli mer miljövänlig och dessutom undvika onödiga kostnader för de skador som kan uppstå om man gör fel i kylan.

Att starta bilen på morgonen är förhoppningsvis inga större problem. Men kylan på vintern är en utmaning, batteriet får kämpa så mycket hårdare och motoroljan kan vara seg som sirap. Här nedan har vi listat tio viktiga punkter som du bör tänka på när vinterkylan har slagit klorna i din bil.

1) Ta på dig handskar, sopa bort all lös snö som ligger ovanför förardörrens övre kant och längs sidorna. På så sätt kan du öppna dörren utan att snön rasar in på sätet.

2) Det är ingen bra idé att låta motorn stå på tomgång en längre tid eller om det tar flera minuter för dig att skrapar rutorna. Uppvärmningen på tomgång går långsamt, bästa sättet att värma upp motorn är att köra bilen.

Tomgångskörning ger onödiga utsläpp av avgaser, dessutom är de helt orenade då katalysatorn börjar jobba effektivt först vid en temperatur på 400–600 grader. Tomgångskörning som varar mer än tio sekunder kostar mer än själva uppstarten.

För att ge ett mått på betydelsen av snabb uppvärmning så kan fem minuters tomgångskörning med "kall" katalysator ge lika mycket avgasutsläpp som resten av färden som en pendlare gör på väg till eller från jobbet. Vid kall väderlek vintertid kan avgasutsläppet fördubblas då det tar längre tid att nå upp till rätt arbetstemperatur.

3) När du startat motorn en kall vinterdag tar det en till två minuter innan det är fullt oljetryck i hela motorn. Starta motorn, sätt på säkerhetsbältet och kör iväg, men tänk alltså på att inte belasta motorn eller använda höga motorvarvtal innan motorn uppnått full smörjning. Vänta gärna med de höga varvtalen tills vattentemperaturen nått normal nivå. Vissa bilmodeller har en väldigt tydlig varning för höga varvtal, beroende på motorns temperatur.

4) Även om du aldrig sticker in nyckeln i låset för att öppna dörren (utan använder fjärrstyrningen till centrallåset) så måste du ändå smörja in låset med låsolja. Om batteriet skulle "dö", av någon anledning, blir det väldigt knepigt att ta sig in i bilen om låsen är frusna. Att hälla varmt vatten över låset kan tina upp mekanismen men då måste man fylla på med låsolja direkt efter, annars fryser snart vattnet igen.

Det här är ingen bra idé på vintern. Om torkarbladen frusit fast på vindrutan räcker det att du vrider om nyckeln, sen går säkringen till torkarmotorn. Se till att torkarbladen inte sitter fastfrusna innan du startar bilen.

5) Elektrisk motorvärmare och kupévärmare är väldigt skönt på vintern. Motorn blir varm snabbare, avgasreningen sätter igång fortare och du slipper obehaget att sitta på det iskalla sätet. Motorvärmaren är som mest effektiv vid 1-1,5 timmars inkoppling. Men i Sverige står värmaren oftast på i 3-4 timmar. Över tio plusgrader behövs inte motorvärmaren.

Men glöm allt snack i reklamen om att du "sparar pengar". Även om det blir en viss bränslebesparing (cirka 0,7–1,5 deciliter per kallstart) på grund av att motorn värms upp snabbare så kan det aldrig nå upp till den summa som installationen av motorvärmare kostar dig. Även om du gör installationen själv tar det 17 år att tjäna in kostnaden för motorvärmaren.

6) Har du inte kupévärmare kan det vara en god idé att skaffa en sittdyna i skumgummi, eller någon typ av isolerande pläd, inomhus. Ta med det rumstempererade skyddet ut i bilen och försök att inte glömma det när du går in senare på dagen.

7) Lägg några kronor extra på att köpa en vettig snöskrapa, liksom en bra snöborste. Suvmodeller är populära men ofta är de så höga att man inte når överallt, då kan skrapor och borstar med ett långt skaft vara bra. Undvik snöskrapor med metall i "eggen", det repar glasen.

8) Enligt lag måste du borsta bort snön på bilens tak. Den ska inte kunna blåsa av och träffa vindrutan på andra, bakomliggande bilar. Blir du stoppad av en nitisk polis med snö på taket kan du bli bötfälld, de pengarna kan du hitta på något roligare med. Borsta även bort snön på motorhuven, den kommer annars att blåsa upp på din egen vindruta.

Glöm inte att borsta bort snön på glaset till strålkastarna och baklyktorna. Samt registreringsskyltarna. Även detta är lagkrav, men du ser så mycket bättre om det inte finns snö på strålkastarna. Skrapa dock inte strålkastarglasen, de är oftast gjorda i plast och blir lätt repade.

Det säger sig själv att ljusbilden inte blir perfekt med snö på strålkastarna, borsta av men skrapa inte (lyktglasen är ofta i plast). Se till att borsta bort all snö på bilen innan du kör iväg. Sikten blir givetvis mycket bättre utan snö på rutorna, men snön på taket kan flyga av och träffa en bil som kör bakom dig på vägen – vilket inte är kul och kan bli farligt.

9) Batteriet har fungerat jättebra i flera år, men första kalla vinterdagen snurrar startmotorn knappt runt. Hur gick det till? Bilbatteriet åldras gradvis men mot slutet av livslängden blir det en snabbare försämring. På vintern krävs mycket mer kraft för att snurra runt motorn, därför upplevs batteridöden som väldigt plötslig och oväntad.

Att batterier åldras i förtid är tyvärr ett problem som vi bilägare får se mer av de närmaste åren. Allt fler bilmodeller får start/stopp-funktion och det innebär att batteriet får utföra sin strömrusning till startmotorn många fler gånger, jämfört med en vanlig motor där bilföraren kanske bara nyttjar batteriet två gånger per dag (startar på morgonen och start på eftermiddagen vid hemfärd).

Bilägare med start/stopp-funktion kan redan efter sex månader märka att motorn inte stannar lika ofta (= den behöver ladda batteriet). I värsta fall kan batteriet behöva bytas redan efter två år. Speciellt de som dagligen kör mestadels korta sträckor får problem med underladdade batterier som åldras i förtid.

10) Eluppvärmd bakruta och/eller vindruta är skönt att för att få bort snö, is och imma. Men tänk på att eluppvärmningen drar mycket ström, vilket är detsamma som bränsle. Slå av eluppvärmningen när du inte behöver den. Kör du en elbil blir det uppenbart hur mycket ström eluppvärmningen av bakrutan kostar.

Nästan alla moderna bilar har sidobackspeglar med eluppvärmning. Men oftast krävs det att man sätter justeringsratten i "rätt" läge för att värmen ska aktiveras. Kontrollera i instruktionsboken om du är osäker på funktionen.

