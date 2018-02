BMW är största bilexportören i USA – inte GM, Ford eller Chrysler

Det finns en jättelik bilindustri i USA som främst försörjer det inhemska behovet. Men vem exporterar mest ut ur USA? Tips: det är inte GM, Ford eller Chrysler. Och inte Tesla. Eller Toyota.

President Donald Trump har varit irriterad över att USA importerar så många bilar från Europa. Men egentligen borde han vara tacksam för att de europeiska och asiatiska biltillverkarna etablerat sig i USA, där de både tillverkar bilar för den inhemska marknaden samt exporterar en hel del. Även Volvo bygger bilfabrik i USA.

Den största exportören av bilar från USA är inte General Motors, inte Ford och inte heller Chrysler. Det är faktiskt BMW. Fabriken i Spartanburg tillverkar X3, nyligen visade X4, storsäljaren X5 samt även suvcoupén X6. Snart rullar även sjusitsiga X7 av bandet i Spartanburg. Sett till värde är BMW den största exportören i USA.

Under 2017 tillverkade BMW-fabriken i South Carolina 371.284 bilar, ungefär 1.000 bilar per dygn. Av dessa exporterades 272.346 till marknader utanför USA. Det är alltså 73 procent av produktionen i Spartanburg som BMW skeppade ut till väntande kunder, runt om i världen.

Spartanburg är BMW:s största fabrik och under 2016 rullade det ut 411.000 X-modeller ur fabriksportarna. Undantagen i X-familjen är X1 som byggs i både Born (Nederländerna) och Regensburg (Tyskland). BMW X2 byggs i Regensburg parallellt med X1.

När serieproduktionen av BMW X7 kommer igång på allvar under 2018–2019 stiger produktionen i Spartanburg till cirka 450.000 bilar per år. Med nya X7:an växer arbetsstyrkan från dagens 9.000 till cirka 10.000 under 2021.

Under 2016 sålde BMW 2.003.359 bilar varav 644.922 var X-modeller – alltså var tredje bil. Ökningen för X-modeller var hela 22,3 procent jämfört med fjolåret.

+25 bilder / 25



Visa original i nytt fönster

Använd piltangenterna för att bläddra mellan bilderna. Använd piltangenterna för att bläddra mellan bilderna.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.