På de "vanliga" V60-modellerna finns det ett litet utrymme under bagagerumsgolvet. Här kan man förvara bogserlina, startkablar och annat som behövs. Varningstriangeln är placerad under en lucka i bakluckan, så den kommer man alltid åt på ett snabbt och smidigt sätt (även med full last i bilen). Men det här förvaringsutrymmet under bagagerumsgolvet försvinner på Twin Engine modellerna.