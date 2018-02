Nya Audi A6 officiell – får lätthybrid och autonom teknik från A8

Nu är alla fakta och bilder släppta på den åttonde generationen Audi A6. Tekniknivån är höjd med 48V lätthybrid och snart kommer det även en laddhybrid.

Redan under gårdagen började det läcka ut bilder på nya generationen Audi A6, den åttonde i ordningen. Men nu är alla uppgifter officiella och vi kan konstatera att A6:an lånar mycket teknik från lyxlimpan A8 samt A7 Sportback.

Måttmässigt är nya Audi A6 ganska lik sin föregångare. Sju millimeter extra gör att längden stannar precis under fem meter, 4.939 millimeter, bredden har ökat med tolv millimeter till 1.888 och höjden är nu 1.457 (+ två millimeter). Axelavståndet är 2.924 millimeter. Det gör att nya A6 måttmässigt hamnar väldigt nära BMW 5-serie. Audi har dock inte bantat någon vikt, som BMW gjort, eftersom lätthybriden lägger till 25 kilo. Bagagevolymen är oförändrad på 530 liter.

Designmässigt känner vi igen de lite mera skarpa dragen från A8 och A7 Sportback och de smala strålkastarna – som finns i två utföranden – förstärker den låga profilen.

I Sverige inleds försäljningen av nya Audi A6 i mars och första leveranserna kommer i slutet av sommaren. Två V6-alternativ erbjuds, båda på 3,0 liter och det blir en bensinmotor (TFSI) och en diesel (TDI). 3,0 TFSI ger 340 hk och 500 Nm, tillräckligt för 0–100 km/h på 5,1 sekunder. 3,0 TDI ger 286 hk och 620 Nm med en uppgiven förbrukning på 5,5–5,8 l/100 km.

De manuella växellådorna finns inte kvar på nya Audi A6 och de stod bara för fem procent av försäljningen. Automatlåda är alltså standard på alla motorer, där utbudet längre fram kompletteras med fyrcylindriga 2,0-liters motorer. På V6-modellerna är quattro standard.

Som vi redan sett hos Audi A8 och A7 Sportback får V6-motorerna hjälp av en lätthybrid, en remdriven generator/startmotor som Audi döpt till BAS (Belt Alternator Starter). Effekten är tolv kW. Stopp/start-systemet sköts av BAS-enheten och förbränningsmotorn kan stängas av redan vid 22 km/h, när bilen är på väg att rulla mot stillastående. Avståndsradarn används vid kökörning och BAS-enheten kan då starta förbränningsmotorn innan föraren lyft på bromspedalen, då systemet känner av att framförvarande fordon börjat köra. BAS-enheten kan driva bilen vid frirullning i hastigheter mellan 55–160 km/h, då frikopplas även motorn.

Nya Audi A6 får nya och förbättrade säkerhets- och assistanssystem. I den svenska standarutrustningen ingår bland annat adaptiv förarassistans med farthållare, filhållare och kökörningsassistent, turn assist som varnar och bromsar vid vänstersväng, undanmanöverassistent samt pre sense city autobroms. Som tillval finns assistanspaketet City som varnar och bromsar för korsande trafik samt cross traffic assist rear som varnar och bromsar när man backar med bilen.

Senare under året tillkommer parking pilot och garage pilot till Audi A6, då kan bilen själv manövreras in och ut ur en parkeringsficka eller garage. Beroende på utrustningsnivå ingår upp till fem radarsensorer, fyra kameror, tolv ultraljudssensorer och en laserskanner i de olika assistans- och säkerhetssystemen på nya A6. Audi A6 har autonoma funktioner som liknar de som lanserades i nya generationen A8. Audi betecknar dessa som "Level 3", de måste alltså övervakas av föraren.

Invändigt känner vi igen mycket från Audi A8 och A7 Sportback. Nya Audi A6 får två pekskärmar där man kan anpassa genvägar och favoritknappar, ungefär som på en smartphone. Upp till sju personer kan lagra sina egna inställningar. MMI Navigation är standard, Navigation plus är tillval. I det senare fallet uppdateras väginformation via partnerföretaget Here med realtidsinformation.

