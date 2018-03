Volvo-chefen avslöjar nya S60 på vintertest i Norge

Förra veckan hade Volvo V60 succéartad premiär i Stockholm. Högsta cheferna, inklusive Håkan Samuelsson, var givetvis på plats. Men det var då, Håkan Samuelsson har redan flyttat fokus och befinner sig nu i Lofoten, Norge på ett vintertest av syskonmodellen S60.

Samuelsson skriver på Twitter att S60 ska gå i produktion i Volvos första amerikanska fabrik senare i år. Att S60 ska tillverkas i USA visste vi, men det är också en bekräftelse på att fabriksbygget i South Carolina går enligt plan.

Fabriken ska förutom S60 tillverka ytterligare en "ännu ej bekräftad" modell.

Förra hösten kom besked att fabriken, alltså redan innan den är färdigbyggd, fördubblar sin investering och bygger en andra produktionslina. Planen är bygga ungefär 60.000 bilar om året i Charleston-fabriken av vilka 60 procent ska gå på export.

På bilden kan vi se främre halvan av nya S60, om än i full maskering. Men det går inte att ta miste på att det är samma front som nyligen lanserade V60.

Winter testing of new #VolvoS60 in Lofoten Norway.

Passionate product owner Magnus Olsson very satisfied with results. Car will be built in new factory in South Carolina later this year. pic.twitter.com/Htv6cJt7R7