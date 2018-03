Experterna tipsar: Så ger du starthjälp med startkablar

Om du följer de här reglerna blir du ett riktigt proffs med startkablarna och slipper farliga gnistor som i värsta fall kan leda till att batteriet exploderar eller att syra sprutar ut.

Har du koll på hur starthjälp fungerar?

Det är förmodligen när du minst anar det som du måste ta fram startkablarna och hjälpa någon starta bilen – eller kanske själv ta emot starthjälp. Kanske är det både mörkt och kallt. Därför är det bra att fräscha upp kunskaperna och repetera.

Var noga med att hålla isär startkablarnas gripklor så att de inte av misstag stöter emot varandra. Strömrusningen blir enorm och kan smälta kablarnas isolering, vilket kan leda till brand.

Var också noga med att verkligen kontrollera vad som är plus och minus på batteripolerna. Använd ficklampa om det är mörkt.

Steg för steg

1. Stäng av bilen som ska ge starthjälp.

2. Koppla in den röda startkabeln mellan de båda batteriernas pluspoler.

3. Koppla in den svarta startkabeln till minuspolen på batteriet i den bil som ger starthjälp.

4. Koppla in andra änden på den svarta startkabeln till en jordpunkt i bilen som tar emot starthjälp. Det ska vara en olackerad karossdel så långt bort från batteriet som möjligt.

5. Starta bilen som ska ge ström.

6. Försök starta bilen som tar emot starthjälp.

7. När du kopplar bort kablarna är det viktigt att du gör det i omvänd ordning.

Att tänka på

• Det är viktigt att inte bilarna har olika spänning. Tänk på att gamla bilar exempelvis kan ha sexvoltssystem.

• Om ditt batteri är mycket mindre än det andra batteriet ska du inte ge starthjälp, men det fungerar bra åt andra hållet.

• Det urladdade batteriet måste tinas om det har frusit. Batterier som frusit kan ha spruckit, då rinner elektrolytvätskan ut och du kan inte ta emot starthjälp. Ett sprucket batteri måste bytas ut.

• Bilarna ska stå nära varandra så startkablarna inte sträcks men inte så nära att det uppstår kontakt.

• Många moderna bilar ska enligt instruktionsboken vara avstängd när startkablarna sätts fast. Annars kan det uppstå en spänningsspik när de kopplas in. Spänningsspik kan förekomma ändå och i värsta fall skada elektronik på bilen, det kan av försäkringsbolag klassas som "handhavandefel" och då gäller kanske inte försäkringen.

• En del moderna bilar har en särskild, utmärkt karossdel som minuspolen och där ska startkabeln sättas fast.

Källor: Bosse Bildoktorn, Körkortsteori

