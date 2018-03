Volvo-chefen Håkan Samuelsson: Årets bilperson i världen

Volvo Personvagnar har onekligen haft en bra start på veckan. På måndagen blev XC40 "Årets bil". En dag senare får Håkan Samuelsson utmärkelsen "Årets bilperson i världen".

Nyblivna pristagare: Håkan Samuelsson och Volvo XC40.

"Jag ser den här utmärkelsen som bekräftelse på de ansträngningar som gjorts i hela Volvo Cars organisation de senaste åren" säger Volvo Cars Vd och koncerchef, Håkan Samuelsson.

Priset utses av Årets bil i världen"-juryn (World Car of the Year) och presenterades på tisdagen under bilsalongen i Genève.

Bakom utmärkelsen ligger många framgångsrika resultat – och spännande satsningar.

Volvo Cars visade 2017 både rekordvinster och rekordförsäljning. Rörelseresultatet ökade 27,7 procent och den totala försäljningen landade på 571.577 bilar. Resultatet företagets fjärde år i följd med rekordtillväxt.



Under Samuelssons ledning har Volvo Cars introducerat två skalbara plattformar (SPA och CMA), vilka ligger till grund för sju nya modeller de senaste tre åren. För första gången finns tre suvar i olika storleksklasser i produktkatalogen.

Förra året kom tillkännagivandet att varje ny Volvo från 2019 ska ha en elektifierad elmotor. Som en del i el-satsningen lanserades även Polestar som ett nytt fristående el-bilmärke.



Det traditionella bilägandet har fått en utmanare med den nya abonnemangstjänsten "Care by Volvo".





