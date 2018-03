Volvo kan vinna dubbelt – XC60 till final i World Car of the Year 2018

Som alla vet började veckan på allra bästa sätt för Volvo då nya XC40 blev utnämnd till Årets Bil 2018. För första gången vann Volvo det åtråvärda priset som de 60 motorjournalisterna i Europa delar ut.

Men det behöver inte sluta där, Volvo kan faktiskt vinna dubbelt i år då nya generationen XC60 blivit utsedd till en av tre finalister i WCOTY, World Car of the Year.

Mot Volvo XC60 står Range Rover Velar och Mazda CX-5. Vem som vinner får vi reda på 28 mars, då vårsalongen i New York öppnar.

Skulle Volvo XC60 vinna World Car of the Year 2018 vore det en fantastisk framgång och ytterligare en fjäder i hatten för vd:n Håkan Samuelsson, som i tisdags blev utsedd till "Årets bilperson i världen."

Volvo XC60 har chans till ytterligare ett pris i World Car Of The Year 2018, i kategorin World Car Design of the Year. I den finalen möter XC60 Lexus LC 500 och Range Rover Velar.

Finalisterna WCOTY: Top Three In The World

2018 World Car of the Year

Mazda CX-5

Range Rover Velar

Volvo XC60

2018 World Urban Car

Ford Fiesta

Suzuki Swift

Volkswagen Polo

2018 World Luxury Car

Audi A8

Porsche Cayenne

Porsche Panamera

2018 World Performance Car

BMW M5

Honda Civic Type R

Lexus LC 500

2018 World Green Car

BMW 530e iPerformance

Chrysler Pacifica Hybrid

Nissan LEAF

2018 World Car Design of the Year

Lexus LC 500

Range Rover Velar

Volvo XC60

Säkerhetsnivå, inredning och kördynamik – tre starka kort hos XC60. Men räcker det hela vägen? Foto: Peter Gunnars.

