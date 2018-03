En självkörande Volvo XC90 var inblandad i en dödsolycka i Arizona under söndagen. En kvinna kördes på av bilen, som kördes i autonomt läge av Uber, och hon avled efter olyckan.

Uber stoppar nu hela projektet med självkörande taxibilar. Det är Uber och inte Volvo som utvecklar tekniken i de självkörande bilarna.

Det satt en förare i bilen när olyckan inträffade men den var alltså i autonomt läge och hade hand om körningen själv när kvinnan kördes på vid ett övergångsställe. Uber samarbetar bland annat med transportmyndigheten som ska utreda olyckan.

"Våra hjärtan går ut till offrets familj. Vi samarbetar fullt ut med lokala myndigheter för att utreda olyckan", skriver Uber i ett uttalande.

Det här är inte första gången som Ubers självkörande bilar är inblandade i olyckor. För ett drygt år sedan kraschade en självkörande Volvo XC90 och hamnade på sidan. Vid flera andra tillfällen har bilen kört mot rött.

Volvos samarbete med Uber innebär att tusentals bilar ska levereras fram till 2021.

• Vi har sökt Volvo för en kommentar.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.