Idag kör vi till Göteborg och tillbaka – så klimatsmart vi kan

Hur gör man för att tjäna tid i ett race där man måste hålla hastighetsbegränsningen OCH ta obligatorisk paus längs vägen? Man hittar en rastplats med minimal av- och påfart! #bränslerace #dieselnärintedöd #hvo #winning

