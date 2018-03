Skrämmande video visar Uber-Volvons dödskrasch

Videon kommer från den Volvo XC90 som på måndagen var inblandad i en tragisk dödsolycka i Arizona, USA i samband med Ubers tester av självkörande bilar. Vi kan se att fordonet kör längs en mörk väg när en kvinna med cykel plötsligt dyker upp framför bilen.

En kamera är riktad mot vägen och fångar kvinnan, den andra kameran är riktad mot föraren, som strax före kraschen tittar bort från vägbanan.

Av det man kan se från videon borde självkörande bilar och bilar med autobroms kunna undvika just denna typ av krascher. Systemen ska gå in och hjälpa föraren, även i mörker.

Varken Uber eller Volvo har kommenterat händelsen utan hänvisar till sin egen utredning om olyckan.

Nedan är filmen som visar hur olyckan i Arizona gick till. Vi vill varna för obehagliga bilder.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ