Lynk & Co-bilar ska tillverkas vid Volvos fabrik i Gent

Det har länge ryktats att Volvo Cars ska tillverka bilar för det kinesiska systermärket Lynk & Co. Nu bekräftar Volvo uppgifterna. Tillverkningen startar i slutet av 2019.

Volvo ska tillverka Lynk & Co-bilar vid fabriken i Gent, Belgien från och med slutet av 2019.

Lynk & Co lanserades 2015 som ett nytt volymmärke av Zhejiang Geely Holding, Volvo Cars ägare. Genom att tillverka bilarna vid Volvos anläggning i Gent, Belgien, får det kinesiska märket hjälp vid expansionen i Europa.

Gent är en av Volvos två tillverkningsfabriker i Europa där man har byggt Volvobilar sedan 1965. För tillfället sysselsätter den cirka 5.000 personer.

Att inleda en gemensam produktion kommer även att gynna Volvo för att hålla ner kostnader, ökad sysselsättning och produktionsvolymer. Det skapar dessutom stordriftsfördelar kopplade till CMA-plattformen som används av både Volvo Cars och Lynk & Co.

"Vi ser en stor potential för det nya varumärket när det nu tar sig in på den europeiska marknaden, och vi är glada över att kunna stödja Lynk & Co genom Volvos tekniska och industriella expertis", säger Håkan Samuelsson, vd och koncernchef för Volvo Cars.



Vid fabriken i Gent byggs för närvarande XC40, halvkombimodellerna V40 och V40 Cross Country samt S60 sedan. Snart börjar man även tillverka den helt nya mellanstora, femdörrars herrgårdsvagnen V60, som presenterades i februari i år.



Volvo Cars äger 30 procent av aktierna i Lynk & Co, Geely Auto äger 50 procent och Zhejiang Geely Holding resterande 20 procent.

