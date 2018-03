Trafikverket: ”Vänta med sommardäcken – risk för halt väglag i påsk”

Vårsolen värmer upp vägarna och det är frestande nära att lägga på sommardäcken. Men Trafikverket avråder, nattfrosten är fortfarande farlig.

Påskhelgen närmar sig och tyvärr är det en av årets mest olycksdrabbade perioder. Det skiftande vårvädret kan lura bilisterna, till skillnad mot julhelg och midsommar då förutsättningarna är mera givna på förhand.

I södra Sverige har vårsolen torkat upp asfalten och många har redan lagt på skiftat av vinterhjulen. Men Trafikverket avråder:

"Vår rekommendation är att vänta med sommardäcken eftersom det fortfarande råder risk för halt väglag på flera håll i landet," säger Brita Lundkvist på Trafikverket i Solna.

"Prognoserna som finns just nu tyder på att det kan bli minusgrader under påskhelgen. Och morgonens väglag, den 27 mars, i södra Sverige är ett exempel på att det kan ändras snabbt. Även om det på dagarna är varmt vårväder och torra vägar kan det på morgonen var väldigt halt och besvärligt på vägarna om det kommer nederbörd och det samtidigt har fryst på under natten," säger Brita Lundkvist.

I Sverige ska vi använda vinterdäck mellan 1 december – 31 mars, med tillägget "om det råder vinterväglag". Enligt lagstiftarna är det följande definition som gäller: "Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig."

I juridisk mening är det alltså inte olagligt att skifta till sommarhjulen innan 1 april, såvida det inte råder vinterväglag.

Men de kalla nätterna de senaste dygnen visar att vintern inte riktigt har släppt sitt grepp, ens om södra Sverige. Därför kan det vara klokt att vänta med att skifta hjul till att vårvädret stabiliserat sig.

Dubbdäck får användas under perioden 1 oktober – 15 april. Men om det ser ut att bli vinterväglag är man undantagen, så här står det hos Transportstyrelsen: "Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid."

De här undantagen gör alltså att det går att anpassa användandet av vinterdäck efter väglag vid destinationens slut.

Det kan vara säkrast med vinterdäcken på, tills efter påskresan.

Undantag från krav på vinterdäck

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.

Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.

Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.

Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret.

För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil

Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

Dubbdäcken får sitta på till 15 april, senast. Såvida det inte råder vinterväglag.

