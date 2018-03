Audi RS 5 Sportback – för första gången som halvkombi – 450 hk V6

De som söker en riktigt sportig Audimodell – som ändå uppfyller alla vardagsbehov i mellanklassen – har kunnat välja mellan två karosser: Audi RS 4 Avant och RS 5 Coupe. Nu tillför Audi ett helt nytt, tredje alternativ – Audi RS 5 Sportback.

Audi RS 5 Sportback är en "femdörrars coupé" som Audi uttrycker det, med praktisk halvkombilucka där bak. Förutom den nya karossformen är det mesta av tekniken sig likt från RS4/RS5. Det man däremot har ändrat på Audi RS 5 Sportback är att bredda hjulhusen med 15 millimeter.

Drivlinan består av den välbekanta 2,9-liters V6:an som Audi och Porsche samarbetat kring. Med ett turbotryck på 1,5 bar hamnar toppeffekten på 444 hp (450 hk, 331 kW) och maximala vridmomentet på 600 Nm finns tillgängligt mellan 1.900–5.000 rpm. 0–60 mph (96 km/h) ska gå på 3,9 sekunder. Nya Audi RS 5 Sportback presenteras på vårsalongen i New York och därför är det amerikanska uppgifter.

Fyrhjulsdrift – quattro – är givetvis standard på Audi RS 5 Sportback. Fördelningen fram/bak är 40/60 i utgångsläget men kan varieras upp till 85 procent fram och 70 procent bak. Åttastegad automat är också standard. Sportdifferential, med aktiv momentstyrning, finns som tillval.

Under den praktiska halvkombiluckan får det plats 480 liter under insynsskyddet, och 1.300 liter om man fäller baksätet. Vikten på Audi RS 5 Sportback anges till 1.840 kilo. Audi RS 5 Sportback börjar levereras i Europa under senare delen av 2018 och kommer till Sverige 2019.

