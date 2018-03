Däcktest: 9 suvdäck i kompaktklassen 215/60 R 17

Kompaktsuvar är trendiga. Trots offroad-framtoning på däcken lägger förarna värde på hög dynamik, god säkerhet och lågt rullmotstånd. Vilket gummi är bäst på allt detta?

Vi kör in två stycken Opel Mokka till testbanan i Italien och sätter igång.

Följande däck ingår i testet av suvdäck: Bridgestone Turanza T001, Continental PremiumContact 5, Falken Ziex Ze 914 Ecorun, Goodyear Efficient Grip SUV, Linglong Greenmax 4x4 Hp, Michelin Primacy 3, Nokian Line SUV, Pirelli Scorpion Verde och Toyo Proxes CF 2 SUV.

Mindre suvar är fortfarande mycket populära. Speciellt de billigare modellerna utan fyrhjulsdrift har en ökande efterfrågan. De viktigaste orsakerna är hög sittposition, bekvämt insteg, bra sikt och gott om lastutrymme tillsammans med låg förbrukning.

Utpräglade terrängegenskaper är dock inget som någon förväntar sig av Opel Mokka & Co. Däremot fina prestationer på vägen. Det fungerar bara med lämpliga däck, som knappast – bortsett från dimensionen – skiljer sig från standard- och premiumsegmentet. Grov profil på däcken är ute; höga anspråk på sportiga köregenskaper, låg ljudnivå och lågt rullmotstånd kan inte uppfyllas med kraftigt mönster.

Nio däck – övervägande högkvalitativa produkter – ställer upp till auto motor & sport-bedömning. Bridgestones pålitliga allrounddäck Turanza T001 som enligt EU:s däckmärkning når rullmotståndsklass C och våtegenskaper klass B, precis som de flesta andra i den här kategorin.

Continental skickar det beprövade PremiumContact 5. Och Pirelli levererar Scorpion Verde som trots namnets koppling till terrängdäcksfamiljen är ämnat för vanlig trafik.

Helt nytt är Goodyear Efficent Grip SUV, vars EU-märkning består av bland annat ett B i rullmotstånd och ett A i våtgrepp. Detta väcker förstås stora förväntningar.

Med högre rullmotstånd men bästa förutsättningar i grenen våtgrepp startar Michelin och Nokian med märkningen C/A, precis som Continental. Michelin-däcket produceras faktiskt i tyska Bad Kreuznach,

Nokian visar trots förkortningen "SUV" inga offroadambitioner. I motsats till de andra test- deltagarna finns det dock bara att få med det högre belastningsindexet 100, vilket vi naturligtvis har tagit hänsyn till vid bedömningen.

Ett bra erbjudande kommer från Falken. Liksom Bridgestone är även ZIEX ZE 914 Ecorun C/B-märkt och det siktar mot sportigt orienterade personbilskunder. Det har det gemensamt med det nya Toyo Proxes CF 2 SUV som har fått förbättrade egenskaper när det gäller bromsning i vått och rullmotstånd.

Kan det billigaste däcket i testet, Linglong Greenmax 4x4 HP hålla de andra stången? Som enda deltagare här är det Kina-tillverkade däcket försett med M+S-märkning – så vill den amerikanska marknaden ha det. Det bör åtminstone teoretiskt ge det viss grundläggande vinterduglighet. Men det intresserar oss inte i detta test. Här är det sommaregenskaper som gäller.

Efter det inledande skyfallet kom solen fram och det gick att testa däck igen, på ett kontrollerat sätt.

Sommarväder är en bristvara när detta test inleds i Italien under senhösten 2015. Samtidigt som konvojen av bilar och däck anländer till testområdet försvinner solen. Syndafallsliknande hällregn vräker ner. Utpräglat suv-väder, men långt ifrån konstanta, stabila testförutsättningar.

Medan himlen öppnar sig och nästan spolar ner bilarna i havet kan däckbytarna vila sig. De båda Opel Mokka-vagnarna, deras förare och mekaniker är dömda till overksamhet, det piskande regnet tär på nerverna, varje dag räknas.

Över natten försvinner det nästan spöklika vädret och solen torkar banorna. Mätning av ljudnivån, bromsning på torrt, handling – nu måste den förlorade tiden tas igen. Två Opel Mokka med mätutrustning arbetar sig igenom de olika testdelarna enligt ett fastlagt koncept.

Medan den ena bilen samlar in erfarenheter på handlingbanan under det att den körs varv efter varv, precist som ett urverk, har den andra hand om bromsmätningarna på torrt. Från 100 km/h görs tio fullbromsningar per däckfabrikat, inklusive nödvändiga upprepningar betyder det långt över hundra stycken. För högsta möjliga reproducerbarhet måste spår och bromspunkt träffas med så god precision det bara går, något som kräver full koncentration från förarens sida.

Resultaten är entydiga: Michelin, Continental och Goodyear bromsar bäst med runt 37,4 meter. Falken och Pirelli är bara knappt sämre och även Bridgestone, Nokian och Toyo får godkänt. Med Linglong-däcken stannar Opel Mokka däremot först efter 42,1 meter – helt klart på fel sida om gränsen. Med dessa på din bil blir det närmare fem meter längre bromssträcka!

Bromssträcka är naturligtvis helt avgörande när man ska göra en helhetsbedömning av ett däck. Den här egenskapen är en av de viktigaste.

När det gäller handling på den snabba, selektiva rundbanan ligger fältet väl samlat, kanske mycket beroende på test-Mokkans moderata effekt. Med mycket säkra köregenskaper och bra varvtider sticker Pirelli, Goodyear, Toyo och Michelin ut positivt. Linglong kan nästan följa de etablerade märkena, Continental däremot tycks inte vara vän med Opelns ESP-system. Även när vi upprepar filbyte i 120 km/h är det likadant.

Först vid test i vått skiljs agnarna från vetet. Här tar Continental täten och blir bäst i bromsprovet från 80 km/h med sina 26,1 meter. Med bra resultat – bara inom en meter längre bromssträcka – finns Goodyear, Falken, Pirelli, Nokian och Michelin. Toyo och Bridgestone följer på 28-metersmarkeringen.

Ensamt står Linglong i skamvrån med sina 30 meter. Märkningen C för våtgrepp på det kinesiska däcket börjar agna, för grepp behövs inte bara när man ska bromsa. Också i disciplinerna sidogrepp och handling i vått bedöms hur bra däcken biter i den blöta asfalten.

När det kommer till handling i vått har i första hand Linglong problem. Bara med mycket fingertoppskänsla går det att hålla bilen på rätt kurs i gränsområdet. Redan vid konstant cirkelkörning glider bakdelen ständigt ut, även utan lastväxelreaktioner. Men även Toyo och Bridgestone visar sig vara rädda för vatten och har svagheter i sidogrepp och körstabilitet. Dessutom har dessa tre, och då speciellt Linglong, en högre känslighet för vattenplaning.

Bäst på vått med de främsta köregenskaperna är Continental PremiumContact 5, vars genomgaende positiva bild endast grumlas något av en liten svacka i vattenplaning i kurva. Även Goodyear, Nokian, Falken och Michelin övertygar i regn. Toyo och Bridgestone är tätt efter.

Testa däck kan låta spännande, men det består av mycket slit och återkommande moment. Testförarna måste hålla hög koncentration, hela tiden, för att jämföra egenskaper och få jämna resultat.

Om detta test skulle inskränkas till en exakt lika viktning av torr- och våtegenskaper, skulle Continental, Goodyear, Pirelli och Michelin kämpa om segern med hårfina marginaler.

Men även miljöaspekterna spelar roll här, framför allt rullmotståndet. Det är dock svårt att kombinera lättrullande däck med att de också ska ha det bästa våtgreppet. Här måste det alltid bli fråga om kompromisser i däckets uppbyggnad. En riktig utmaning för ingenjörerna som inte alla däcktillverkare tar på allvar.

Bortsett från Goodyear som är bäst med kategori B när det gäller rullmotstånd, och Linglong som är märkt E, ligger alla andra i klass C. Verkligheten ser dock annorlunda ut i vårt test, där vi har tagit två separata rullande landsvägar till hjälp. De lagligt reglerade toleranserna innebär uppenbarligen ett stort spelrum vid klassiceringen.

Så blir det ambitiöst märkta Goodyear – med sin rullmotståndskoefficient på 8,8, bara två tiondelar före Continental med C-märkning – nerpetat från tronen av Michelin, Toyo och Bridgestone som rullar uppåt tio procent lättare. Deras prestationer förtjänar respekt. Däremot får det med C optimistiskt märkta Pirelli ett dåligt värde på rullmotståndet, 9,5, och det snarare realistiskt E- noterade Linglong till och med 9,9.

Hur kommer det sig att det är så stor skillnad på märkningen och verkligheten? Bortsett från möjliga differenser i olika tillverkningsserier och lite luddiga rättsliga förutsättningar spelar det säkert en viss roll att klassningen av rullmotståndet, liksom av våtgreppet och däckljudet, görs av däcktillverkarna själva. En verksam statlig övervakning finns inte ännu, vilket gör meningen med däckmärkningen tveksam. Därför är oberoende däcktester som det här viktiga även i fortsättningen för att hjälpa köparen att göra bästa möjliga val.

Som ni ser kan man prioritera olika egenskaper och skapa en egen testvinnare.

Den som alltså vill köra lite aktivt och inte bryr sig så mycket om rullmotståndet kommer att trivas med Pirelli Scorpion Verde. Är det viktigare att däcket går bränslesnålt samtidigt som man kan leva med mindre kompromisser när det gäller körning i vått tar man Michelin.

Ett däck som vi absolut kan rekommendera är Continental PremiumContact 5 som ligger riktigt långt fram trots sina lite sämre värden i miljögrenarna rullmotstånd och ljudnivå.

Bara ett däck får bättre totalbetyg och vinner till slut med knapp marginal: Goodyear Effcient Grip SUV som har mycket välbalanserade egenskaper på alla områden.

Det är i vätan som man skiljer ut agnarna från vetet.

Följande däck ingår i testet av suvdäck:

• Bridgestone Turanza T001

• Continental PremiumContact 5

• Falken Ziex Ze 914 Ecorun

• Goodyear Efficient Grip SUV

• Linglong Greenmax 4x4 Hp

• Michelin Primacy 3

• Nokian Line SUV

• Pirelli Scorpion Verde

• Toyo Proxes CF 2 SUV

Däckdimensionen är 215/60 R 17, hastighetsklass H (xxxx km/h) och belastningsindex 96 (xxx kilo), undantaget Nokian Line SUV med belastningsindex 100 (xxxx kilo).

Text: Thiemo Fleck Foto: Dino Eisele

Däcktestet är hämtat från auto, motor & sport nummer 9-2016.

Även på torr vägbana är det stora skillnader. Som ni ser är Michelin bäst i tre av fyra kategorier, och kinesiska Linglong är sämst i tre av fyra kategorier. Vilket däck skulle du välja?

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.