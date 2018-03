Volvo XC60 vinner ”Årets Bil” globalt – World Car Awards 2018

Vilket fantastiskt år för Volvo Cars. Rekordförsäljning, rekordvinst och de två finaste utmärkelserna man kan vinna – både Årets Bil i Europa samt Årets Bil globalt (World Car 2018).

Som vi berättat var det Volvo XC40 som vann titeln Årets Bil i Europa 2018 för tre veckor sedan. Och för några minuter sedan meddelade juryn i New York att Volvo XC60 vunnit titeln World Car 2018. Dessutom blev XC60 utsedd till Årets Bil i Japan i december.

Årets Bil, den globala utmärkelsen, går under förkortningen WCOTY (World Car of the Year) och organisationen använder själva benämningen World Car Awards.

Juryn består av 82 motorjournalister, givetvis fördelade över hela världen. Någon svensk representant ingår inte, vilket kan tyckas märkligt då Sverige har en betydande fordonsindustri. En annan märklighet är att det bara finns två jurymedlemmar vardera från Sydkorea och Frankrike, men hela sex personer från Indien.

Förutom huvudpriset "Årets Bil" har man fem underkategorier. I jurygruppen för World Car Design of the Year har man i år fått förstärkning av legendariska konstruktören Gordon Murray och Shiro Nakamura, i en jury som nu består av sex personer.

Volvo har funnits med några gånger i de olika underkategorierna, men vi får gå ända tillbaka 2005 för att hitta en finalist i WCOTY (Volvo V50/S40). Årets vinst för XC60 är alltså Volvos första i den här tävlingen och en fantastisk framgång, något som också Volvo Cars vd Håkan Samuelsson betonade:

"Jag är glad att se att vårt företags produktinvesteringar betalar sig," sa Håkan Samuelsson, vd och koncernchef för Volvo Cars. "Vi får möta en hård konkurrens, men den här utmärkelsen för XC60 visar att Volvo har rätt kombination av design, uppkoppling och säkerhet som tilltalar kunder över hela världen."

Volvo XC60 T8 Inscription, fotograferad i USA, passande nog.

Det här året, 2018, kommer att gå till historien som ett av Volvos bästa. Rekord i försäljning och vinst samt full pott i de mest prestigefyllda tävlingarna mot konkurrenterna. Hur ska ni överträffa det här, Volvo?

World Car Awards 2018

Från början var det 25 olika biltillverkare som tävlade om de sex priserna, men de begränsades först till tio finalister för Årets Bil, och fem vardera i de fem andra kategorierna. I denna grupp gjorde man en sista sållning och kom fram till tre bilmodeller vardera som de slutliga finalisterna:

2018 World Car of the Year

Mazda CX-5

Range Rover Velar

Volvo XC60 (vinnare)

2018 World Urban Car

Ford Fiesta

Suzuki Swift

Volkswagen Polo (vinnare)

2018 World Luxury Car

Audi A8 (vinnare)

Porsche Cayenne

Porsche Panamera

2018 World Performance Car

BMW M5 (vinnare)

Honda Civic Type R

Lexus LC 500

2018 World Green Car

BMW 530e iPerformance

Chrysler Pacifica Hybrid

Nissan LEAF (vinnare)

2018 World Car Design of the Year

Lexus LC 500

Range Rover Velar (vinnare)

Volvo XC60

Tidigare vinnare av World Car of the Year:

2005: Audi A6.

2006: BMW 3-serie.

2007: Lexus LS 460.

2008: Mazda 2.

2009: Volkswagen Golf, VI.

2011: Nissan Leaf.

2012: Volkswagen Up.

2013: Volkswagen Golf, VII.

2014: Audi A3.

2015: Mercedes C-klass.

2016: Mazda MX-5.

2017: Jaguar F-Pace.

2018: Volvo XC60.

