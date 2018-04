"Oskyldig Saab helt förstörd av galen sopbil"

Den här nyheten hade man kanske kunnat förväntat sig i en svensk lokaltidning eller en mellanstor dagstidning. Men att den tas upp av en stor amerikansk bilsajt är lite oväntat.

I Jalopnik rapporteras att en sopbil löpt amok och förstört ett tiotal parkerade bilar. Det är naturligtvis en allvarlig händelse, men det ska tilläggas att ingen människa blev skadad. Så vad är den stora nyheten enligt Jalopnik? Jo att en Saab 9-3 Cabriolet blev förstörd.

Reportern skriver en känslofull artikel, eller snarare en dödsruna, över den "intet ont anande Saaben", som "bara ville ha en god natts sömn".

"Den tunga och destruktiva sopbilen, till skillnad från den stolta Saaben, fick ett "mekanisk fel" (typiskt för ett fordon som inte är en Saab) och kraschade in i flera bilar på en gata i Philapelphia, inklusive denna Saab 9-3 cabriolet", skriver Erik Shilling på Jalopnik.

Men Saab 9-3 Cabrioleten var inte det enda offret. En Mercury Milan blev skadad, liksom en Subaru Outback som på något sätt hamnade ovanpå den "fina, söta och oskyldiga Saaben".

Artikeln avslutas: "Stackars Saab. Den gjorde inget ont, utan försökte bara få en god natts sömn..."

Käreken till Saab är i alla fall inte död!

Crazy scene in South Philly after a private trash truck crashes into parked cars on Reed St. near 26th St. Driver told police there was some kind of mechanical issue. No one was hurt, but several cars are crushed or damaged #LIVE report from the scene @CBSPhilly @ 6am pic.twitter.com/T5YSxqa19z