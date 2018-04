Volvo Cars startar 2018 urstarkt – äntligen uppåt även i USA

Volvo Cars redovisar lysande siffror för första kvartalet 2018. USA ökar med 49 procent och Kina med 23 procent. Allt pekar mot ett nytt, femte rekordår.

Volvo Cars redovisar sina siffror för första kvartalet 2018 och det ser ut att bli en svårslagen inledning på året. Volvo XC40 blev vald till "Årets bil 2018" i Europa och sedan upprepade man bedriften med XC60 som fick titeln World Car 2018 – den globala utmärkelsen.

Förutom de finaste utmärkelserna som en biltillverkare kan få så visar också Volvo Cars en urstark inledning på året. Jämfört med fjolåret så ökade försäljningen med 14,1 procent, 147.407 bilar (129.148 under Q1 2017).

Mest glädjande är att det äntligen verkar som om proppen gått ur på den viktiga USA-marknaden – ökningen blev hela 49,0 procent. 20.083 bilar jämfört med 13.476 för samma kvartal under fjolåret. I USA är det främst XC90 och nya XC60 som bidrar till de fina siffrorna.

Även på den nya "hemmamarknaden" Kina går det uppåt för Volvo Cars, ökningen var 23,3 procent, 28.768 mot tidigare 23.335 bilar. Största marknaden för Volvo är Europa (där även Sverige ingår) där Volvo Cars sålde 79.512 bilar under första kvartalet 2018. En ökning med 5,7 procent jämfört med samma kvartal 2017 (75.245 bilar).

Nya XC60 är Volvo bästsäljare under Q1 2018 med 38.241 bilar, följd av Volvo XC90 med 22.962 bilar (19.170 under Q1 2017). På tredje plats – kanske lite oväntat – kommer Volvo V40/V40 Cross Country med 22.207 bilar (23.546 under Q1 2017).

Försäljningen för första kvartalet 2018 pekar mot att även 2018 blir ett nytt succéår för Volvo Cars, det femte i rak ordning där alla viktiga nyckeltal ökar mot fjolåret. Under det här året inleds produktionen av Volvo S60 i South Carolina, USA, och därmed har man produktion på alla de tre viktiga marknaderna (Europa, Kina och USA).

Volvos USA-chef Anders Gustafsson fick äran att ta emot titeln World Car 2018 för XC60.

