Edd China från “Wheeler Dealers” teasar ny serie

För alla som har saknat Edd China är det goda nyheter att han har en ny tv-serie på gång, "Edd Chinas Garage Revival". Här är en den första trailern.

Edd China är förhoppningsvis snart tillbaka med tv-serien, Edd Chinas Garage Revival.

Efter tretton säsonger av den populära tv-serien Wheeler Dealers, där Edd China och Mike Brewer renoverade gamla bilar, sade Edd China upp sig då han inte kom överens med produktionsbolaget. Edd China ersattes av Ant Anstead, som tidigare har gjort serien "For the Love of Cars".

För alla som har saknat Edd China är det därför goda nyheter att han snart väntas vara tillbaka med en ny tv-serie, "Edd Chinas Garage Revival". Programmet finns än så länge bara som ett pilotavsnitt men med lite tur plockas den upp av en tv- eller webb-tv-kanal.

Edd China fortsätter i den nya serien att renovera bilar, men den här gången ska han resa runt i världen för att träffa och hjälpa ägare till renoveringsobjekt som behöver hjälp att slutföra sina projekt.

I pilotavsnittet reser China till Norge för att träffa ägaren till en Mk1 Volkswagen Golf GTI. Han hjälper sedan till att renovera Golfen och längs vägen förklarar har hur saker fungerar på sitt lugna och avslappnade sätt.

Här kan du se en trailer av det så kallade pilotavsnittet, men missa inte det fullständiga avsnittet som sänds på Edd Chinas YouTube-kanal "Garage Revival" den 1 maj. Piloten är 40 minuter långt.

