Se filmen där Porsche 911 GT3 RS kör Nürburgring på 6:56,4 – det går fort!

Det är bara fem bilmodeller som "kört en sexa" runt det gröna helvetet Nürburgring. Se filmen och skruva upp ljudet – sugmotorn i Porsche 911 GT3 RS låter otroligt fint vid 9.000 rpm!

Nu kan vi njuta av filmen från Nürburgring där Porsche 911 GT3 RS klockas för otroliga 6:56,4. Det är hela 24 sekunder snabbare än föregående generation Porsche 911 GT3 RS och 16 sekunder snabbare än "vanliga" Porsche 911 GT3.

Att Porsche 911 GT3 RS är så snabb beror på att ingenjörerna ännu en gång har gått hela varvet runt och förbättrat alla detaljer. Toppeffekten i motorn har inte höjts mycket, upp till 520 istället för 500 hk i GT3. Med Weissach-paketet sparas en del vikt, bilen väger in på 1.430 kilo. Chassit är "all in" med stumma länkhuvud istället för gummibussningar.

Den officiella toppfarten för Porsche 911 GT3 RS är 312 km/h och i den här filmen tycker vi oss se att det blinkar till ett "286" när det går som snabbast på rakan. Bilen är helt gatlegal med allt som behövs för att passera bilprovningen, inklusive Michelin Pilot Sport Cup 2 R-däck.

Enligt chefen för GT-modellerna, Andreas Preuninger, kördes fyra varv med full attack av två förare. Varvet vi ser i filmen var det snabbaste, men de andra tre vara bara tiondelar ifrån. Det säger en del om den trygghet som Porsche 911 GT3 RS förmedlar även när det går så här svindlande snabbt.

Ännu lite snabbare är Porsche 911 GT2 RS, som med turbohjälp körde runt Ringen på 6:47,3 förra hösten. Se den filmen allra längst ner på sidan. Lite snabbare än 911 GT3 RS är också Lamborghini Huracán Performante som klockades för 6:52,01. Fjärde snabbaste bil på Nürburgring är Porsche 918 Spyder på 6:57,00 och femte bilen under sju minuter är Lamborghini Aventador LP 750-4 SV på 6:59,73.

