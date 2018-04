Extremt effektiv motor går på både bensin och diesel

En idé hur förbränningsmotorn kan bli bättre och effektivare är Reactivity Controlled Compression Ignition. I RCCI-motorn används både bensin och diesel som vilket gör att den blir betydligt effektivare är dagens förbränningsmotorer. Här förklarar vi hur tekniken fungerar.

Jason Fenske förklarar hur RCCI-tekniken fungerar.

Trots många alternativa bränslen, finns det fortfarande många idéer om hur förbränningsmotorn kan bli bättre och effektivare. En av de mer vilda idéerna kallas Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI), och kan vara räddningen för förbränningsmotorn. Den använder nämligen både bensin och diesel och når på så sätt betydligt högre energieffektivitet än dagens förbränningsmotorer.

RCCI-motorn finns än så länge bara i testbänk, men idén förklaras pedagogiskt av Jason Fenske i Engineering Explained. Tekniken är utvecklad av University of Wisconsin-Madison och har i tester uppnått en 60 procentig bränsleeffektivitet. Det innebär att motorn omvandlar 60 procent av bränslet till ren kraft, vilket är betydligt högre än någon av dagens förbränningsmotorer. Som jämförelse kan nämnas att Toyota har en ny 2,0-liters fyrcylindrig motor som uppnår 40 procent energieffektivitet, medan Mercedes-AMG:s F1-motor når 50 procent.

En RCCI-motor använder två spridare per cylinder för att blanda ett lågreaktivitet bränsle, som bensin, med ett högreaktivitet bränsle, som diesel. Teoretiskt kan man blanda alla låg- och högreaktiva bränslen i RCCI-motorn, men bensin och diesel är förmodligen den mest intressanta kombinationen.

Förbränningsprocessen är intressant. Först kommer en blandning av bensin och luft in i förbränningskammaren, då sprutas dieseln in. Bensin och diesel börjar blandas när kolven rör sig uppåt, och när kolven i är sitt övre vändläge (övre dödpunkt), sprutas mer diesel in.

Den här motorn är inte bara mer bränsleeffektiv än en vanlig dieselmotor, den är också mycket renare. Det låter onekligen som den ideala förbränningsmotorn, så man kan undra varför den inte finns i någon bil? Svaret är att den fortfarande är under utveckling, så om den någonsin hamnar i massproduktion, så är det i alla fall inte än på ett tag.

