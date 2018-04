Inför vårt stora test av fem maffiga pickupbilar hade vi på redaktionen ett möte för hur vi skulle lägga upp arbetet. I efterdyningarna bildades en redaktionell mejlgrupp som bitvis blev… väldigt engagerad.

Vissa älskar verkligen pickisarna medan andra verkar avsky "flakmopederna". Var står du själv i pickupfrågan?

Tack för ett bra möte idag! Härligt att det äntligen – ÄNTLIGEN – blir ett test av riktiga bilar i tidningen. Smaka på orden: Rambygge. Dieselmotor. Lågväxel. Det är inget tjafs som kaosar ihop E4:an för att det blåser lite motvind det inte! Befriande långt från de krystade familjecoupéer vi hade sist. Hur skulle vi göra nu med webbmaterial för de här pärlorna?

/Anders

Stopp! Jag hämtade precis en av bilarna i testet och ... De är ett hån mot alla som älskar pickuper. Min gamla Silverado med bensin-V8 och stepsidekaross är en av de bästa bilar jag haft, en vagn att älska. Minsta dottern grät när vi sålde den. Men de här ”pickuperna” väcker lika mycket känslor som en skottkärra. Undermotoriserade traktorer utan den minst körfiness. Tack, men nej tack … /Alrik

Mäh! ”Hån mot alla … ” VADDÅ HÅN?! Är det något som är en skymf mot bilälskare är det överviktiga krommonster från USA. Jänkarna tror ju att de behöver 4 ton bil så fort de ska släpa en optimistjolle. Clownnäsor är vad det är. Känslor? Att dra igång en råbarkad dieselfyra en sval vintermorgon som idag ger vibrationer så bra att alla känslor kommer på en och samma gång. Trygg. Strävsam. Älskvärd. /Anders

Ska det vara en pickup går man ”all in”. Den dagen en stackare i skottkärrepickis hamnar vid samma rödljus som en F-150 Raptor, blir det förnedring in till benet! Nej pickuper handlar om känslor, att i rediga stålhätteskor lasta upp betongelement på flaket och med bensinåttan på tomgång jäsa fram mellan byggena, det är känsla det! Jag tänker binärt, det ska vara ”ett” eller ”noll”. Därför: Ge mig en snikutrustad Fiat Panda eller en maxad Silverado. De mellanmjölkiga leksakslådor på hjul som är europeiska pickuper gör mig bara deprimerad. /Erik

Har webbredaktionen korkat upp fredagspilsnern? Det är ju KÄNSLA som finns i de här pickuperna. Känslan av att ha allt man behöver för att lösa uppgiften, inte mer inte mindre. Under huven en motor gjord för arbete och inte för att vara powerbank på något fjompigt tailgateparty med Brokeback Mountain- tema. Ett flak ska svälja minst en SJ-pall, lycka till med det på stepsideflaket chefredaktören! Och att döma av lastvikterna på F-15:00 Rapport eller vad möget nu hette, är den amerikanska betongen gjord av pimpsten. Vem vill sitta i en velourklädd plasthink med en V8 som suger sås som en finlandsfärja? /John E

Har tidningsredaktionen korkat upp skrivbordswhiskyn redan vid lunch? Kör man inte pallar med pellets går det ju inte att använda flaket till något vettigt alls utan att det förstörs av regn eller smuts. Ja om det inte blir stulet då … Pickup – idioti! Men ska det vara pickup ska den vara från USA! /Erik

En mellanmesig Japanpickup kan vara helt okej om du vill ta dig ut i terrängen med din crosshoj, köra ved eller annan bråte. Men älskar man bilkörning är det totalt deprimerande att åka mellan jobb, affärer och släktträffar i en sådan här ”pickup”. Stackaren bakom ratten är inlurad av lågt förmånsvärde och någon dimmig vision om att det är tufft att vara asfaltscowboy. /Alrik

Mesig Japanpickup kan du vara själv!/Anders

Jag tog L200 ur garaget. Ingen rolig upplevelse. Infernaliskt långsam styrning, usel vägkänsla och fjädringskomforten ska vi inte tala om eftersom den inte finns. Stackar satar som tvingas hoppa runt i dessa eller någon av de andra testpickuperna. När jag baxat tillbaka klumpen längs in i garaget upptäckte jag att bilen är så hög att dörren går att öppna över all bråte, det är ett plus! /Mikael

Testchefen är adaptiv som ett stålspett vad det gäller bilmått och styrutväxling. Beklämmande. Ett sånt här flagrant påhopp på den normgivande L200, bilen som tog antisladdsystemet till pickupvärlden 2006, kan inte få passera. Mikael Johnsson: Skäms! SKÄMS!! /ANDERS

Antisladdsystem först 2006?! Det befäster bara känslan av att passagerare i dessa urtidsödlor får vänta på teknik som man tar för given sedan länge i riktiga bilar. Det stämmer att jag blivit något stel. Stel i nacken sedan en Nissan Navara dunkade in i mig för några år sedan … /Mikael

Tråkigt att det blev en pisksnärtare av påkörningen, men samtidigt: Visar inte det vilket stabilt och stadigt bygge en pickup som Navara är? Slittålig sa Bill, Arbetsför sa Bull! /John E