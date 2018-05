Avslöjande siffror: Så mycket säkrare är moderna bilar

Att en modern bil är säkrare än en äldre är knappast överraskande, men kanske är det överraskande hur mycket säkrare den är.

Den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA har tagit fram siffror som visar den säkerhetsmässiga skillnaden mellan en ny och en gammal bil ("ny" och "gammal" är förstås en definitionsfråga).

I studien "Passanger vehicle occupant injury severety by vehicle age and model year in fatal crashes" framgår att 55 procent av de som satt i fordon byggda före 1984 omkom när bilen var inblandad i en allvarlig olycka. För bilar byggda 2013 eller senare var den siffran nere i 26 procent.

"Analysen stärker tidigare forskning som kommit fram till att en högre proportion av passagerare i äldre fordon får livshotande skador", skriver NHTSA.

Den som tycker att siffror är tråkigtkan kika på filmen nedan, där jämförs en Toyota Auris från 2015 med en Toyota Corolla från 1998. Bilarna frontalkrockar i 65 km/h och filmen visar kraften som personerna i den äldre bilen utsätts för. Den äldre bilen har inte samma deformationszoner, vridstyvhet och säkerhetsutrustning som den nyare. Testet gjordes av Australiens och Nya Zeelands oberoende krocktestinstitut ANCAP.

Den gamla Corollan har extremt hög risk för att ge föraren en allvarlig huvud-, bröst- eller benskada. Resultatet blir 0,4 av 16 poäng vilket motsvarar noll stjärnor.

Andel av passagerare som omkommit i olyckor med minst en trafikdöd

Fordon byggda före 1984: 55 procent

Fordon byggda 1985-1992: 53 procent

Fordon byggda 1993-1997: 46 procent

Fordon byggda 1997-2002: 42 procent

Fordon byggda 2002-2007: 36 procent

Fordon byggda 2008-2012: 31 procent

Fordon byggda 2013-2017: 26 procent

Data: NHTSA

