Succé för nya XC40 – Volvo tvingas öka produktionen

Årets bil i Europa säljer som smör och Volvo tvingas nu öka produktionen i Europa och Kina.

Årets bil i Europa 2018 säljer som smör.

Volvo Cars har fått nära 80.000 order på nya XC40 och kommer därför att öka produktionen i Europa och Kina för att möta efterfrågan.



Produktionen kommer att ökas i fabriken i Gent, Belgien samt fabriken i Luqiao, Kina under första halvan 2019.



"Succén för Volvo XC40 har överträffat våra högt ställda förväntningar. Segmentet för kompakta SUV:ar är det mest snabbast växande inom bilindustrin just nu, och med våra CMA-baserade modeller förväntar vi oss att fortsatt kunna dra nytta av den tillväxten", säger Håkan Samuelsson, vd på Volvo Cars.



XC40 är den första modellen från Volvos CMA-arkitektur. De kommande modellerna baserade på CMA kommer att inkludera fullt elektrifierade modeller .



I mars meddelade Volvo Cars att man kommer att tillverka bilar för sitt systermärke Lynk & CO på fabriken i Gent, Belgien. Likt XC40 är den första Lynk & Co modellen baserad på CMA.

