Edd China tillbaka med ännu en tv-serie – Built by Many

Efter att nyligen ha lanserat en ny tv-serie är Edd China tillbaka med ytterligare en serie, den här gången ska han involvera fansen i arbetet.

Edd China, Jaguar-experten Philip Porter och renoveringsobjektet i fråga.

Den älskade tv-mekanikern Edd China från Wheeler Deelers har fullt upp. För bara en månad sedan sändes pilot-avsnittet för hans nya serie Garage Revival, nu är tillbaka med ytterligare en tv-serie.

Den nya serien heter "Built by Many" och syftar på att fansen ska vara aktivt involverade i renoveringen av en gammal E-Type. Med hjälp av Jaguar-experten Philip Porter och gästspel från två av de mest kända E-type-bilarna, 9600 HP – 1961 års original-test-bil – och 848 CRY, som sågs i den numera klassiska "The Italian Job" (alltså originalet från 1969).

"Vi vill hylla vårt fordonsarv genom att hålla kvar de klassiska bilarna ute på vägarna. De ska inte bara finnas i museinsamlingar eller rostande på baksidan av ett skjul. Jag är för ett bevarande av historiska bilar och vill få denna skönhet tillbaka ut på vägen så att fler kan njuta av den. Jag ser fram emot att smutsa ner mig igen och inspirera andra att följa med på resan", säger Edd China.

Under seriens gång kommer det släppas flera instruktionsvideor tillsammans med detaljer om bilens historia och personerna som byggt den.

Första tailern för "Built by Many" visas på fredag den 1 juni.

