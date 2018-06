Nytt dieseltest med skrämmande resultat: Inte en enda bilmodell godkänd

Men det finns några biltillverkare som ligger bättre till än andra.

I korthet • Ett nytt test av utsläppen i verklig trafik visar att även dieselbilar som säljs nya idag har utsläpp som ligger långt över den lagliga gränsen. • Testet tar dock inte hänsyn till de allra senaste Euro 6d-godkända bilarna.

Ett nytt utsläppstest med 700.000 enskilda bilar och totalt 4.850 bilmodeller visar att inte en enda dieselbil som uppfyller avgasstandarden Euro 6 klarar de officiella gränsvärdena för kväveoxider (NOx) i verklig trafik.

Samtliga bilar i det nya testet låg över de tillåtna gränsvärdena i verkligheten. Testet gjordes av International Council on Clean Transportation (ICCT).

Det här är kanske inte så överraskande för bilägare som sedan många år är vana vid att bilen drar mer bränsle i verklig trafik än tillverkaren uppger. Men studien visar att biltillverkarna fortfarande – flera år efter att Volkswagens dieselskandal briserade – inte får ned dieselutsläppen i verklig trafik under gränsvärdena.

Renault och Nissan: 16 gånger över gränsen

De allra värsta bilmodellerna, med Fiat/Chryslers 2,0-liters dieselmotor, hade utsläpp som låg 18 gånger över den lagliga gränsen. Näst värst var Renault/Nissans 1,6-litersdiesel som sitter i en mängd populära modeller. Den släppte ut 14 gånger över den lagliga gränsen.

Men trots det kunde bilarna segla igenom de officiella testerna med godkänt resultat.

Bilar som klarar Euro 5-utsläppskraven låg särskilt illa till i det här testet – där hade samtliga bilmodeller utsläpp som var minst dubbelt så höga som gränsvärdet.

Bensinbilarna ligger bättre till

Det går betydligt bättre för bensinbilarna i den här studien. Det visar sig att bensinmotorerna faktiskt blir bättre för varje nytt utsläppstest som införs. Den allra värsta bensinbilen hade samma utsläppsnivå som den renaste dieselbilen.

Men då tittar den här studien alltså på kväveoxider, och inte på partiklar, som kan vara ett stort problem i moderna bensinmotorer med direktinsprutning.

Utsläppstesterna är gjorda i flera europeiska länder, bland annat Sverige, och bilarna får sedan en "betygsfärg" beroende på hur höga utsläppen är.

• Grönt: Utsläpp på mindre än 90 millligram kväveoxid per kilometer.

• Gult: Utsläpp på mindre än 180 millligram kväveoxid per kilometer.

• Rött: Utsläpp på över 180 millligram kväveoxid per kilometer.

Bland dieselbilarna som klarade Euro 6-utsläppskraven är det bara BMW som får gult betyg – alla andra får rött.

Nissan är en av biltillverkarna som ligger riktigt illa till i det nya testet.

Inga nya Euro 6d-bilar testade

Testerna gjordes genom att avgaserna analyserades med hjälp av en ljusstråle ute i trafiken. Det påverkar inte körningen alls och biltillverkarna kan därmed inte komma undan med någon fuskmjukvara. Utsläppen kopplades sedan till rätt bil med hjälp av registreringsnumret.

Bilar som låg mest över gränsvärdet i det här testet togs sedan ut för extra tester med hjälp av portabel testutrustning som kopplades på bilen. Det här är en testmetod som är vanlig i Kina och USA, men ännu inte i Europa, enligt ICCT.

En annan viktig detalj i testet är att utsläppssiffrorna hämtades in mellan 2011 och 2017. Det innebär att inga bilmodeller som klarar de senaste utsläppskraven, Euro 6d, är med. I det här testet får vi alltså inte veta hur rena eller smutsiga de allra nyaste bilarna är. Men testet täcker ändå in de flesta bilmodeller som säljs och rullar på vägarna idag. Ett exempel är vissa Mercedesmodeller, där utsläppen kapats ordentligt de senaste åren.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.