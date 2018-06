Här är Volvos nya reklamfilm med Joel Kinnaman

I Volvo Cars nya reklamfilm för familjebilen V60 får vi se den internationellt kände svenske skådespelaren Joel Kinnaman. Vad tycker du om den nya filmen?

Joel Kinnaman tar en tupplur i Volvo V60.

Volvo Cars fortsätter att locka kända ansikten till sina reklamfilmer. Den här gången ser vi den svenske skådespelaren Joel Kinnaman, känd från bland annat Johan Falk-filmerna, Snabba Cash och Robocop. I den nya reklamfilmen får vi bland andra se Kinnaman i Volvo V60 tillsammans med sin fru Cleo.

Vi kan också se journalisten Amie Bramme Sey, känd från bland annat tv-programmet "På spåret" samt tvillingsystrarna Elizabeth och Victoria Lejonhjärta (modeller och bloggare).

I filmen hyllas den nya familjen.

"Detta är ingen traditionell familjekampanj. Det är upp till var och en att bestämma vilka man räknar som sin familj. Med kampanjen vill vi säga att oavsett vem du är och vem du valt att leva ditt liv med, så skyddar Volvo det som är viktigt för dig", säger Per Carleö, marknadsdirektör på Volvo Car Sverige.

För musiken står Göteborgaren Joel Alme. Låten är en nyinspelad version av "If you got somebody waiting" som skrevs för albumet "Waiting for the bells" 2010. Den nya versionen, speciellt framtagen för Volvo, är en mer avskalad, akustisk version av originalet.

"Jag skrev låten för att jag var så trött på alla som romantiserade omöjlig kärlek. Det finns inget tryggare än att veta att det finns någon annan som bryr sig om dig. Man behöver andra människor som betyder något och man behöver tillhöra något, säger Joel Alme.

