Polestar 1 ska testas i backarna på Goodwood Festival of Speed

Besökarna på Goodwood Festival of Speed kan se Polestar 1, prototyp #004, i det berömda backracet. Bilen ska köras av förste testförare Joakim Rydholm.

Polestar 1 ska göra sitt första framträdande på Goodwood Festival of Speed 2018 den 12-15 juli. Besökarna kan då uppleva prototyp #004 av den tvådörrars prestanda-elhybriden ladda för det berömda backracet i West Sussex, England. Bilen ska köras av förste testförare Joakim Rydholm.

"Att köra uppför backen här har varit något jag drömt om att få göra länge, och att nu få göra det i prototypen vi har utvecklat under så många månader kommer verkligen att vara speciellt", säger Joakim Rydholm.



Samtidigt som allmänheten får möjlighet att titta närmare på designen, innan de första bilarna levereras i mitten av 2019, är det ett sätt för Polestar att fortsätta testa prestanda, chassi och hjulupphängning. Polestar kommer även att finnas på plats i tillverkarområdet där två Polestar 1-bilar ska visas.



"Responsen på Polestar 1 från Storbritannien och norra Europa har varit fantastisk och vi ser den här festivalen som en viktig del i vår fortsatta "globala handskakning" med entusiaster och våra kunder världen över", säger Thomas Ingenlath, vd för Polestar.



Efter Goodwood Festival of Speed kommer Polestar 1 att begå sin debut i Nordamerika under Monterey Car Week i Kalifornien.

